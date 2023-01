Viera inconmesurable forzó séptimo juego en final beisbolera

La Habana, 21 ene (ACN) El tunero Carlos Juan Viera tiró hoy una joya monticular de siete innings, su equipo Agricultores venció 9-1 a Portuarios y empató 3-3 la gran final de la I Liga Élite del Béisbol Cubano, que tendrá decisión mañana en el estadio bayamés Mártires de Barbados.

Viera, quien llegó el pasado viernes de México tras su desempeño en la Liga del Pacífico con los Sultanes de Monterrey, y apenas llevaba cuatro días de entrenamiento en territorio tunero, fue el escogido por el mentor Carlos Martí para abrir el sexto partido.

Y el fornido diestro de Jobabo agarró las costuras de la Teammate 190 con tanto tino, que sus envíos por encima de las 90 millas y muy buenos rompimientos le permitieron lanzar 7.0 episodios al compás de tres jits y cinco ponches, trío de boletos y dos pelotazos, para agenciarse la importante victoria, con apenas una carrera permitida.

Viera se complicó bastante en el mismo primer inning, en el cual le llenaron las almohadillas sin out; pero metió el brazo y apenas le facturaron una carrera.

Luego su equipo fue marcando anotaciones solitarias en el segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo innings, hasta fructificar un ramillete decisivo de cuatro en el octavo.

Para llegar lejos hay que sacrificarse mucho porque los triunfos no llegan solos. Y aunque tuve que esforzarme mucho en la liga mexicana, dije que si el play-off retornaba a Bayamo quería lanzar y lo hice con efectividad para apoyar al equipo, comentó Viera.

Por los Agricultores, que pegaron 13 jits y jugaron sin errores, volvió a destacar al bate Yosvani Alarcón, quien se fue de 5-3 con un doble y cinco carreras impulsadas. Roberto Acevedo conectó dos de los apenas cuatro sencillos de Portuarios, que cometió tres errores.

No pudimos batearle a Viera. Yadián (Martínez) se enfrascó en un buen duelo contra él, pero el equipo no produjo, además de jugar muy mal a la defensa. Contra un equipo tan bateador como Agricultores, no puedes regalar nada porque te lo cobran todo, expresó Michael González, mentor de Portuarios.

Mañana, en el duelo final, Portuarios tendrá como abridor al veloz derecho Raymond Figueredo, en tanto el experimentado zurdo Leandro Martínez lo hará por Agricultores.

El ganador de este cotejo se alzará con la corona de la I Liga Élite del Béisbol Cubano y hará las maletas para intervenir en la LXV Serie del Caribe, con sede en los estadios La Rinconada de Caracas y el Luis García Carneiro de La Guaira, en Venezuela, del 2 al 10 de febrero venidero.