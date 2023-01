Piragüistas cubanos con amplio calendario competitivo en 2023

La Habana, 21 ene (ACN) Los piragüistas de Cuba cumplirán un amplio calendario competitivo en 2023, año que incluye eventos múltiples, copas y campeonatos mundiales y torneos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y los Olímpicos de París 2024.

Alejandro Hanze, presidente y comisionado nacional de canotaje –canoa y kayac-, recordó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que, además de la cita continental chilena, del 20 de octubre al 5 de noviembre, tendrán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, del 23 de junio al 8 de agosto.

Hanze informó a la ACN que otros certámenes de mucha importancia son la Copa del Mundo de Szeged, Hungría (5-14 mayo), con una base de entrenamiento previa en Polonia (desde el 30 abril), y el Campeonato Mundial de Duisburg, Alemania (8-27 agosto), con una estancia de preparación antes, también en Polonia (desde el 15 agosto).

El evento del orbe alemán será clasificatorio para París 2024 (26 julio-11 agosto), y también tienen planificado asistir al mundial juvenil de Auronzo, Italia (24-30 julio). agregó Hanze.

Calificó de muy importantes las cuatro bases de entrenamiento en la presa Hanabanilla, en la provincia de Villa Clara, y que ya cumplen la primera desde el día 14 hasta el 25 de febrero, con la presencia de los especialistas masculinos y femeninos de la canoa (C) y el kayac (K).

Las otras tres serán del 12 de marzo al 22 de abril (K –m y f), del 20 de mayo al 17 de junio (C m y f), y del 23 de julio al 27 de agosto (C m y f y K f).

También destacó las muy importantes tres bases en condiciones de altura que se efectuarán en Colombia, del 18 de marzo al 15 de abril (C y K), del 14 de mayo al 10 de junio (C y K), y del 9 de septiembre al 11 de octubre (C y K).

La ruta crítica del canotaje, mejor deporte individual de Cuba en 2023, se completa con el Campeonato Panamericano, del 6 al 12 de noviembre, clasificatorio para los Panamericanos de Santiago de Chile.

Una vez más la canoa liderará las posibilidades de podio, en especial la olímpica de la provincia de Guantánamo, Yarisleidis Cirilo, y su compañera también bajo los cinco aros, la villaclareña Katherin Nuevo, campeonas mundiales de la biplaza (C-2) a 200 metros en Halifax 2022, Canadá.

Otro que sobresale es el monarca olímpico en el C-2 a mil metros, el espirituano Serguei Torres, subtitular del orbe en la monoplaza (C-1) a mil 500 metros en la lid canadiense.

En general -canoa y kayac-, el piragüismo de la mayor de las Antillas logró en 2022 una medalla de oro, otra plata y lugares cuatro y cinco en el mundial, a lo que se suman seis preseas de oro, dos de plata y una de bronce en copas del mundo, y una de oro y tres platas en campeonato panamericano.

Cirilo fue la más laureada, ya que además de la corona del orbe con Katherin, ganó seis metales dorados y uno plateado en copas del mundo, y un oro y una plata panamericana, mientras que su compañera del C-2 alcanzó tres oros y una de plata en copas, y una presea de oro continental.

Por su parte, Torres además del subtitulo del planeta, conquistó una plata y un bronce en copas, y dos platas en la cita panamericana.