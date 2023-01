Portuarios: poderoso y a una estiba del cetro beisbolero

San José de las Lajas, 18 ene (ACN) Portuarios puso hoy a volar cuatro pelotas Teammate 190, y apoyados en eficiente relevo largo de Marcos Ortega, logró remontar para vencer 8-5 a Agricultores, lograr el tercer triunfo en la gran final y ponerse a uno en pos del cetro de la I Liga Élite Cubana de Béisbol.

En su feudo del estadio mayabequense Nelson Fernández, la tropa del mentor Michael González mostró su poderío madero en ristre y pegó la friolera de 17 jits incluidos los jonrones de Jorge Alomá, Denis Laza, Yasiel Santoya y Yasniel González, cada uno con dos hombres en circulación para fabricar las ocho carreras por esa vía.

Los Agricultores se fueron delante en el pizarrón al marcar sus cuatro primeras anotaciones en el segundo inning con factura de cinco jits, incluidos tres dobles sucesivos de Rafael Viñales, Guillermo Avilés y Andrés de la Cruz frente a los envíos del abridor Pavel Hernández.

Pero después del imparable de Alexquemer Sánchez y con dos outs en la pizarra, al mentor González no le tembló la mano y extrajo de la lomita al espigado diestro capitalino para encaramar a Ortega.

Y como reza el viejo adagio que no hay peor cuña que la del mismo palo, Ortega, nacido en Granma -equipo que junto a Las Tunas componen Agricultores-, se presentó con buena velocidad y control en sus lanzamientos para tirar 6.1 entradas a ritmo de cinco jits y tres ponches para acreditarse el importante tercer éxito del pareo final.

Ya en la parte baja del segundo acto comenzó la remontada de Portuarios con el cuadrangular de Alomá, a quien imitaron Laza y Santoya en el tercero, en el cual firmaron un importante racimo de cuatro carreras frente a los envíos del abridor y perdedor Yunier Castillo y del primer rescatista Alejandro Meneses.

En tanto, el vuelacercas de Yasniel González fue contra Kenier Ferraz, en el cuarto episodio. Ahí, el mentor granmense Carlos Martí le dio la bola al zurdo Miguel Paradelo, capaz de contener el ímpetu ofensivo rival durante 4.1 entradas sin permitir anotaciones.

Pero el mal ya estaba hecho. Y aunque Agricultores inició una pequeña rebelión en el noveno inning contra Ortega, a quien le marcaron una carrera, el encargado de abortarla fue el diestro relevista Juan Xavier Peñalver con sus envíos por encima de las 90 millas.

No he podido mantener mi forma física y mental, por lo que caí en un slump. Pero hice mis ajustes, me preparé para no irme pronto con ningún lanzamiento y batear con un strike, y salió el resultado, expresó el capitán Denis Laza, bujía propulsora de Portuarios, quien no había podido conectar bien en los tres primeros juegos de esta final y hoy se fue de 4-2 con par de remolques.

Mañana se efectuará el quinto juego. Un triunfo de Portuarios les concedería el titulo, mientras que con una sonrisa de Agricultores habría que decidir en Bayamo.

Lea más: Integran 40 peloteros preselección provincial de béisbol (+Fotos)

Para este importante duelo, por Portuarios escalará al montículo el joven de apenas 19 años José Ignacio Bermúdez, el lanzador de mejor promedio de carreras limpias en la fase clasificatoria, mientras que César García lo hará por Agricultores.

El ganador del torneo será el representante de Cuba en la Serie del Caribe, que se disputará en Caracas a partir del venidero 2 de febrero.