Béisbol: Portuarios gana primer pulso en final de Liga Élite

Bayamo, 15 ene (ACN) En un partido pletórico de acciones positivas y negativas en el orden técnico-táctico, de constante altibajos y remontadas, Portuarios venció hoy 13-11 a Agricultores en el primer duelo por la disputa del título en la I Liga Élite Cubana de Béisbol.

Este cotejo en el estadio bayamés Mártires de Barbados había sido sellado ayer por oscuridad en el final del noveno inning con empate 11-11 en el pizarrón. Parecía que la batalla no terminaba nunca, pues salvo el rescatista granmense Kelbis Rodríguez, que lanzó seis inmaculados innings de contención, los restantes serpentineros fueron bombardeados sin mesura.

Así, el cotejo se reinició hoy en el décimo episodio bajo los conceptos de la Regla Schiller. Y Portuarios logró signar dos carreras con apenas un jit del antesalista Lázaro Martínez, mejor bateador de la tropa del mentor Michael González al irse en el juego de 6-5, con una impulsada y tres anotadas.

En el cierre del décimo, el derecho Pedro Álvarez concretó su excelente faena monticular de tres innings inmaculados en rol de relevo, al dominar al poderoso trío de sluggers conformado por Yordanis y Yosvany Alarcón, junto a Guillermo Avilés, con una inteligente base por bolas otorgada al peligroso Rafael Viñales.

Con Viñales me puse debajo en el conteo y no quise regalarme con un bateador de tanta fuerza. Entonces me concentré bien para trabajar a Avilés. En el equipo estoy de relevo intermedio, pero hoy hizo falta salir como cerrador, el profesor (Michael) confió en mí y estoy muy contento con este resultado, comentó Álvarez.

El segundo juego de este pareo final se disputará a continuación. Yadián Martínez lanzará por Portuarios y el zurdo Leandro Martínez lo hará por Agricultores.

