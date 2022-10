Béisbol: Buen picheo, Danel Castro... y el mentor Armando Ferrer

La Habana, 11 oct (ACN) Sin lugar a dudas, y por la excelente nómina que exhibe, el equipo Centrales es uno de los favoritos para avanzar a la gran final de la I Liga Élite de béisbol, la cual para comenzar espera por el completamiento de los uniformes que tributará la empresa italiana Teammate.

Armando Ferrer, mentor de los Centrales que agrupa a jugadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos, fue bien categórico al situar a su cuerpo de picheo como el eslabón más fuerte del colectivo.

Ya tenemos previstos a nuestros cinco abridores: Yoennis Yera, Freddy Asiel Álvarez, Dariel Góngora, Yamichel Pérez y Alain Álvarez, pero también podría emplear en esas funciones a Hermes González y Oscar Hernández, quien está ahora con el equipo Cuba sub 23 en el Mundial de Taipéi de China, comentó Ferrer.

El avezado manager yumurino explicó que fue muy crítica la primera semana de entrenamiento de Centrales para esta I Liga Élite

Fue nula en su totalidad porque no se pudo resolver hospedaje; luego nos obstaculizó lo relacionado con el tema del ciclón Ian, pues no se pudo hacer nada como sucedió con los restantes equipos de la zona occidental del país. Pero se está trabajando fuerte y con mucho entusiasmo para poder recuperar las unidades perdidas, enfatizó Ferrer.

Sobre el tema de la llamada a filas del experimentado tunero Danel Castro, el estratega confirmó que lo solicitó tras la salida del país de Jefferson Delgado, quien iba a fungir como bateador designado ya que el antesalista será el cienfueguero Pavel Quesada.

Carlos Martí (mentor de Agricultores) tiene jugadores que son los suyos, como es el caso de Carlos Benítez, y no escogió a Danel, quien a mí me viene ahora como anillo al dedo porque es muy buen bateador y debe fortalecer nuestra ofensiva, pues no lo voy a llevar a Matanzas para tenerlo en el banco, explicó el mánager de Centrales.

Además, Ferrer dejó saber que su área más débil vuelve a ser la de los guardabosques, en la cual tiene, entre otros, a los matanceros Ariel Sánchez y Javier Camero, pero a la que muy poco aportan las provincias de Villa Clara y Cienfuegos.

Finalmente, Ferrer comentó que aún no tiene prevista la alineación regular y señaló la posibilidad de que el carismático y poderoso slugger Yadil Drake podría llegar de su participación en la liga mexicana una semana antes de los play offs cubanos.

A Drake todos lo conocen y saben su interés por jugar aquí con su equipo; además, Erisbel Arruebarruena se incorporará una semana o diez días después de iniciarse la Liga, en tanto Yadil Mujica ya está en Cuba y le dimos unos días para que se recupere tras su participación en la liga de México, comentó.