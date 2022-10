Agricultores tiene material para triunfar, dice mentor Carlos Martí

Bayamo, 7 oct (ACN) Sin lugar a duda, Agricultores será uno de los equipos favoritos para ganar el cetro de la I Liga Élite de Béisbol, por el buen nivel y compartimentación que presenta en sus tres renglones de juego ese conjunto, integrado por jugadores de las provincias de Granma y Las Tunas.

Nuestro equipo tiene buen material, especialmente a la ofensiva, con una poderosa tanda de bateadores. Ello unido a su buena defensa y un aceptable picheo, nos hace sentir optimistas para sumar ahora otro título al obtenido en la pasada LXI Serie Nacional, expresó su avezado mentor, Carlos Martí.

El estratega granmense aludió al poder madero en ristre de jugadores como los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón, el polivalente Rafael Viñales, el inicialista Guillermo Avilés y el intermedista Carlos Benítez, entre otros capaces de conectar jonrones y decidir partidos.

También manifestó su alegría por el desempeño actual del slugger Alfredo Despaigne en la liga profesional japonesa con el equipo SoftBank.

Cuando se acaba esa liga, a él (Despaigne) no hay que decírselo dos veces para ver si se incluye en el equipo de su provincia. Si como yo espero, decide descansar, también lo aplaudo, pero no niego que me gustaría tenerlo en esta primera versión de Agricultores, confirmó.

Martí se refirió a algunos criterios que se hacen eco de las expectativas por ver la química existente entre jugadores de dos equipos de tanta rivalidad en series nacionales, máxime cuando no convocó a Danel Castro, el ídolo de los Leñadores de Las Tunas.

"A mí no me preocupa mucho eso de la química, históricamente hemos sido fuertes rivales en el terreno, pero tengo con ellos muy buena relación. Incluso, yo dirigí un equipo Mineros y tuve buenos resultados. En estas tres semanas de entrenamiento, los jugadores tuneros han asimilado sin dudas nuestras ideas".

El adiestrador mostró sus dudas sobre la realización de esta I Liga Elite cubana, porque ha venido muy pegada al fin de la Serie Nacional.

Terminamos un campeonato muy arriba, cerrado con ese excelente play-off contra Matanzas, lo cual creó un gran ambiente beisbolero; ahora se debe iniciar una serie que nadie tiene idea de cómo acontecerá, y lo novedoso siempre es bien complicado para el público, expresó.

El director del conjunto Agricultores advirtió que en estos momentos muchos de los mejores atletas del país están contratados en el extranjero y eso le hace perder calidad, pero dejó el margen a la duda y precisó que se debe esperar.

Muy categórico, Martí expuso que el cuerpo de picheo será la incógnita.

Este grupo tiene a los Alazanes que ya son un equipo ganador y el público lo sigue. Ahora con Las Tunas va a ser un equipo de fuerza, con buena ofensiva. Pero debemos esperar por las actuaciones de César García, Leandro Martínez y Alejandro Meneses, pensar positivamente y esperar una buena actuación para poder llegar a los play-offs, sentenció Martí.

Para el mentor de los Agricultores, el equipo regular estará integrado por el receptor Yosvani Alarcón, el inicialista Guillermo Avilés, Carlos Benítez defendería la segunda base, Andrés de la Cruz sería el torpedero y Yordanis Alarcón en tercera base, con Osvaldo Abreu como bateador designado.

Raico Santos, Yunieski Larduet y Rafael Viñales defenderían los jardines, y el primer abridor sería César García.