Ofrece Ivette Cepeda concierto de luz y fe en Nueva Gerona

Nueva Gerona, 30 jul (ACN) Este es un concierto de luz y fe, dijo la aclamada artista Ivette Cepeda –reconocida por su alta calidad interpretativa–, al presentarse en la noche de este viernes en la sala teatral del Caribe ante cientos de espectadores.

La excelente vocalista, acompañada del grupo Reflexión, fue ampliamente ovacionada al interpretar la Nana del Adiós incluida en el álbum La Rosa de Jericó, bajo el sello discográfico de Bis Music, popularizada en el país por ser tema de la telenovela cubana Tú, del realizador Lester Hamlet.

Entre los títulos más demandados por el público local figuraron Alcé mi voz y País, en la última sorprendió la niña María Karla Louit Hernández, quien lirio en mano subió al escenario a saludar a Ivette Cepeda y se unió a ellas para interpretar un fragmento de la canción, lo que arrancó una prolongada ovación de los espectadores.

En conferencia de prensa, después de poco más de dos horas de especial comunicación con el público local, la premio Cubadisco 2022 en la categoría canción dijo: “ustedes me hicieron vibrar, me hicieron moverme a través de las cuerdas de la entrega y no las del oficio, fueron respetuosos, receptivos y demandantes”.

Poseedora del Premio Arte por Excelencia (2019), por su labor en el son, el bolero, el jazz, el bossa nova, la canción y la fusión, enmarcados en un amplio repertorio musical, Ivette Cepeda permanecerá unos días más en el territorio pinero para filmar un video clip en la zona sur.

En su primera visita al municipio especial, la reconocida cantante cubana pretende realizar el audiovisual del tema Como en la lluvia, que narra la historia de un muchacho aficionado a la fotografía y que quiere conocer Isla de la Juventud a partir de las imágenes de Jaime Prende, artista pinero del lente desaparecido físicamente.

Con 30 años de vida artística, de ellos 15 como solista y acompañada por el grupo Reflexión, ha sido ampliamente ovacionada en escenarios de Alemania, Suiza, Dinamarca, Martinica, Colombia, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica y en Cuba, donde ha tenido premios del Consejo de Artes Escénicas de Ciego de Ávila y la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Matanzas.