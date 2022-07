Proyecto FIGARO´S Jazz Club alegra las noches de Cienfuegos

Cienfuegos, 7 jul (ACN) FIGARO´S Jazz Club, una propuesta cultural para alegrar las noches de los viernes en la ciudad de Cienfuegos, surgió hace unos cuatro meses, de la mano del reconocido trovador y productor musical Luis Alberto Barbería.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el cofundador de la popular Habana Abierta explicó que el proyecto, cuya más reciente presentación fue en la novena edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, nació de la inquietud de los artistas con los cuales grababa un nuevo disco.

Un día, durante los ensayos, quisieron hacer una versión de un tema mío y como siempre he sido un apasionado del jazz les propuse una nueva idea, yo compondría los temas, haría los arreglos y los montaría con ellos, apuntó.

Comenzó a modo de divertimento y ha tomado una fuerza tal que todo el mundo está enamorado del FIGARO´S, porque es de las cosas que ocurren cada cierto tiempo y nacen con el duende de la magia, destacó.

Resaltó que la propuesta tiene mucha energía, es como un trozo de Nueva Orleans en Cienfuegos y una particularidad radica en que los músicos, quienes antes eran acompañantes de otros artistas, se convirtieron en protagonistas.

Dijo que el espectáculo consiste en un recorrido, no es el jazz típico con la cantidad tradicional de notas y su virtuosismo demostrativo, aunque los músicos pueden hacerlo; más bien resulta un ofrecimiento de canciones que salen del alma, donde las melodías pueden llevar letras y también hay improvisación.

Luego de más de 30 años de vida profesional y experiencias en el extranjero, con proyectos como este uno se da cuenta de que no valen estrategias ni fórmulas, las cosas pasan o no pasan, la magia sucede o no, afirmó.

En ese sentido, manifestó, FIGARO´S… ha sido una explosión, apenas en sus comienzos ya tiene una trayectoria bonita y hay un público asiduo que antes no existía porque no tenía la opción.

Cada viernes, desde las nueve de la noche, en el Centro Cultural de las Artes Benny Moré de la Asociación Hermanos Saíz, la agrupación convida a deleitarse con el derroche de sinceridad musical de los siete integrantes sobre el escenario.

Como una muestra de respeto y compromiso con el público cito a los músicos para las 8:30 de la noche, con el objetivo de empezar a las nueve, porque pienso que hay que tocar para el público presente, en lugar de esperar por quien no ha llegado, expresó.

Indicó que la idea es mantener la iniciativa en la ciudad cienfueguera, que todo salga de aquí, hacer ruido desde el territorio para llamar la atención de la capital y de otros espacios.

El pequeño formato ha despertado el interés más allá de las fronteras provinciales, por eso Barbería, en su afán de impulsar los sueños de músicos noveles, ha promovido al FIGARO´S Jazz Club hacia otros sitios.

Tenemos planes de giras internacionales, estuvimos en el programa televisivo 23 y M, nos presentaremos en el Festival Internacional de Cine de Gibara, en la provincia de Holguín, y además llegaremos hasta Camagüey, resumió.