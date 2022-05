Invita al futuro la exposición Voces sostenibles (+Fotos)

La Habana, 27 may (ACN) La primera exposición internacional de la Bienal de Diseño de La Habana 2022, “Voces sostenibles”, se encuentra disponible en la Sala Yelin de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, ubicada en Calle 2 entre 17 y 19, Vedado.

“Sustain Able Voices” (nombre en inglés) consta de obras seleccionadas pertenecientes al premio Young Swedish Design (Ung Svensk Form), las cuales muestran el poder del diseño sueco y su capacidad para transformar.

Muchas de las obras de la exposición resuelven desafíos prácticos de nuestra vida cotidiana, algunas hacen alusión a diversas temáticas de corte medioambiental, mientras que otras se inclinan hacia el arte y la moda.

Piezas escogidas desde el 2004 hasta el 2020, son las presentadas en esta ocasión, teniendo en común el coraje, la receptividad y el deseo de experimentar de cada uno de los artistas.

Rebeca Ahlstedt con su silla plástica; Victor Alge y su mobiliario confeccionado con restos de carne de Alce no comestible; Robert During Janson y la estación de reciclaje en forma de huevo dorado; Jenny Ekdhal con un gabinete de las posesiones más queridas del ser humano, etc.

Según la concepción de las obras presentadas se puede apreciar que los jóvenes diseñadores presentes juegan un papel clave en la búsqueda de soluciones más sostenibles, tanto en materia ambiental como social, abriendo la puerta hacia el futuro del diseño internacional.

La muestra en esta capital es una coproducción entre el Svensk Form y el Museo IKEA, y está disponible internacionalmente en colaboración con el Instituto Sueco.

