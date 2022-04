El cine y su historia al alcance del lector en formato digital (+Fotos)

La Habana, 23 abr (ACN) El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) llega con su primer catálogo de E-books y Audiolibros a esta XXX Feria Internacional del Libro de La Habana.



Como parte de las actividades de la jornada Cuba Digital, que se está realizando en el Palacio de Computación, se presentó el nuevo producto que ofrece al público un total de 33 títulos: 23 libros en formato EPUB y PDF, y 10 Audiolibros en MP3 y MP4.



La llegada de la pandemia de la COVID-19 a Cuba en marzo del 2020, hizo que la institución se repensara su entrada al mundo digital.



En noviembre del propio año, aparecía el primer E-book: Conversaciones al lado de Cinecittá, del cineasta Arturo Sotto.

Desde el principio no solo se pensó en la gestión editorial, sino también en captar la esencia del séptimo arte y relacionarla con la historia y el devenir social del arte, la música, la literatura, la danza, etc.



Los libros son pensados en su totalidad para ser consumidos de forma digital, muchos de los ejemplares tienen la oportunidad de estar completos en el catálogo y no con páginas reducidas, que en ocasiones a causa de los altos costos de imprenta hay que sacrificar.



Dentro de los títulos que se pueden encontrar están: Vivir bajo la lluvia. Julio García Espinosa, de Dolores Calviño (Compiladora); Sara Gómez: un cine diferente, de Olga García Yero, y La edad de las ilusiones. El cine de Fernando Pérez, de Joel del Río.



También Cien años de cine en Cuba (1897-1997), de Ambrosio Fornet, que es parte de las presentaciones de esta feria literaria, Cuando el béisbol se parece al cine, de Norberto Codina, y Miedo en el cine, de Enrique Pérez Díaz, libro más descargado actualmente en la web.



Por su parte, los Audiolibros, son todos escritos por Jorge Olivera y por el momento, dedicados a los más pequeños de casa.



Cada propuesta literaria tendrá diversos hipervínculos que harán de la lectura un verdadero viaje interactivo por diferentes plataformas de internet.



Esta nómina se puede adquirir mediante la plataforma de Cubaliteraria, y cada texto posee sus respectivos enlaces para acceder a la compra mucho más económica en CUP o USD, en el sitio de la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos (CITMATEL).



Así, el ICAIC llega a ser oportuno, creativo y eficiente, en momentos donde las tecnologías de la información y la digitalización son claves para dar a conocer lo mejor del buen arte cubano.

Ediciones ICAIC es el sello editorial del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), creado en 1963 por Alfredo Guevara.



Se encarga de publicar, promover y comercializar libros de cine (cubano, latinoamericano o universal), en su condición de arte e industria, para la difusión de saberes que contribuyan tanto a la docencia, la investigación y la crítica cinematográficas, como a la cultura general de los lectores.