MalecónART 255 de la Lizt Alfonso Dance Cuba: un nuevo espacio para el arte (+Fotos)

La Habana, 26 feb (ACN) Creada bajo la máxima martiana “con todos y para el bien de todos”, la nueva sede de la Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC), el edificio MaleconART 255, se alista para comenzar con los talleres de danza y arrancar su andar como una iniciativa multiespacios enfocada en la instrucción del arte y en el entretenimiento.

En MaleconART 255 radica el proyecto de desarrollo local Lizt Alfonso Dance Cuba Plus (LADC+), el mismo que según su directora y también fundadora de la compañía, “cuenta con el sueño de crecer, el trabajo consagrado, la buena energía y la voluntad de cada uno de sus miembros, el primero de ellos, desde la distancia, el querido Eusebio Leal”.

Lizt Alfonso comentó que, bajo el mencionado principio del Apóstol Nacional, el lugar recibirá niñas y niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores.

“Tendremos danza en todos los estilos posibles, conversatorios, presentaciones y lecturas de libros, proyecciones de audiovisuales, cine teatro, artes plásticas y más”, expresó Alfonso durante la inauguración especial del local, con pocos invitados y la prensa.

“La idea de un proyecto de desarrollo local viene a nosotros porque la forma en que está estructurado lo que tenemos hoy en día, no nos posibilita desarrollarnos más y ofrecer una serie de servicios y de actividades que podemos y queremos realizar, pero que, como no estaba dentro de nuestro objeto social, no lo podíamos hacer”, explicó.

Establecer el proyecto local, detalla, da la posibilidad de hacer todas esas cosas que les interesa como compañía, de una forma establecida, con todo transparente.

“El equipo está compuesto por jóvenes formados en LADC, que seguramente se dejarán la piel en el intento diario de hacernos felices a todos”, añadió.

Desde este lunes 28 de febrero estarán abiertas las matrículas para los talleres de ballet, bailes populares cubanos y afrocubanos, flamenco y danzas urbanas.

Va a comenzar todo, como dijera Alfonso, pasito a pasito, y de momento, trabajarán en MaleconART 255 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., aunque el plan a futuro es abrir desde temprano en la mañana, hasta la madrugada.

La directora de LADC dejó claro que no hay requisitos para matricular en los talleres, aunque sí se pide disciplina dentro del lugar y mucho interés por aprender, entusiasmo; los precios, dijo, serán módicos y se mantendrán las becas.

MaleconART 255 se encuentra en Malecón #255 y Galiano, cerca del Hotel Deauville, el edificio acogió anteriormente otras instituciones como la Asociación Cubana para las Naciones Unidas (ACNU), el Instituto Cultural Español y la sede de la Compañía Irene Rodríguez.