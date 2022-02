Inculcar amor por las artes, prioridad de instructora de Música en Cienfuegos

Cienfuegos, 18 feb (ACN) Para Isandra Piña Díaz, instructora de Música en la provincia de Cienfuegos, constituye una prioridad inculcar el amor por las artes y motivar a sus alumnos de la primaria José Dion idioma San Román a formarse en su propia especialidad, luego de 13 años dedicada a esta profesión.



Cuando este 18 de febrero se celebra el Día del Instructor de Arte en Cuba, la joven dialogó con la Agencia Cubana de Noticias sobre sus inicios y acerca de la labor comunitaria desplegada en su natal Ciego Montero, en el municipio de Palmira.



“Cuando era pequeña y se iba la corriente, mi papá y yo interpretábamos canciones mexicanas toda la noche, también imitaba a varias artistas frente al televisor, pero no me atrevía en público.



“Gracias al grupo de aficionados creado por José Antonio Meneses perdí el miedo escénico, ahí hacíamos obras de teatro y danzas tradicionales.





“Escogí la música porque me gusta transmitir emociones con mi voz a quienes me escuchan, me siento realizada cuando lo hago, además, me place que mi padre me oiga y se enorgullezca, pues él fue mi primer maestro”.



Este tiempo de COVID-19 ha sido retador y a la vez fructífero, en cada una las presentaciones llamamos a la toma de conciencia ante la enfermedad y recalcamos la importancia de cumplir las medidas higiénicas, confesó Piña Díaz.





Agregó que tienen con grupo recreativo sólido, donde se unen los profesores de arte, el INDER y la Biblioteca Pública para incidir en los diferentes asentamientos.



Desde el proyecto comunitario Ciego Montero Sorprende ejecutamos varias actividades, donde conjugamos lo artístico con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la recogida de basura en la carretera hacia el Balneario, célebre por sus aguas sulfurosas, y la limpieza de las áreas aledañas a los ríos de la localidad, entre otras acciones.



Todos los cursos escolares organizamos en los centros educativos el Festival de pioneros aficionados Anaya, donde mostramos las unidades artísticas y el trabajo desarrollado con los niños y adolescentes, explicó la profesora.



Destacó que la principal festividad del poblado es el 13 de mayo, Día del ciegomonterense, en la cual presentan galas culturales con artistas aficionados de la comunidad, de todas las manifestaciones.



Dijo que en sus más de 10 años de labor ha tenido la oportunidad de interactuar con personas maravillosas, cada actividad es un nuevo aprendizaje.



Me reconforta llegar a lugares como La Baría y que el público se interese, participe y desee que volvamos pronto, pues hasta allí llevamos juegos tradicionales, interpretación de canciones, creación de historias, bailes, artes plásticas, así como de juegos deportivos, afirmó.





Mi mayor satisfacción es ayudar a nuevos talentos en su realización artística y como ser humano, además de brindarles a los habitantes de mi tierra una actuación entretenida, concluyó.

Cada 18 de febrero, en Cuba se conmemora esta jornada en homenaje y reconocimiento a Olga Alonso, una de las primeras jóvenes en responder al llamado de Fidel Castro para estudiar arte y enseñar a los pobladores de las zonas más intrincadas del país.



Alonso, especializada en Teatro, falleció en igual fecha de 1989, a la edad de 19 años, a causa de un accidente de tránsito cuando se dirigía al Escambray a cumplir con su deber.