Exposición colectiva da inicio hoy a la XIV Bienal de La Habana

La Habana, 12 nov (ACN) Con la inauguración de la exposición “Caminos que no conducen a Roma. Colonialidad, descolonización y contemporaneidad”, en el capitalino Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, inicia hoy oficialmente la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana.



Junto a esta muestra colectiva arranca la primera experiencia de la Bienal, nombrada “Preámbulo”, la cual se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre, y será sucedida por “La Habana de la Bienal", del 6 de diciembre al 24 de marzo, y “Regreso al porvenir”, del 25 de marzo y el 30 de abril de 2022.





De acuerdo a los organizadores de la Bienal, “Caminos…” es una exhibición colectiva que integra artistas de casi todos los continentes, y la muestra está prevista a modo de exploración de cómo en nuestros días estos fenómenos de colonización, descolonización y contemporaneidad se han expandido hacia nuevas concepciones, asociadas sobre todo a las relaciones de poder.



Según indicó Nelson Ramírez, director del evento de arte contemporáneo, es una exposición en proceso, la cual cambiará su visualidad y crecerá a medida que avance en el tiempo, en correspondencia a cómo estas mismas dinámicas en la actualidad continúan en constante transformación y movimiento.

Lea más: Invitan al Festival de Música Contemporánea 2021

En ella, el público encontrará trabajos de los artistas: Dulce Chacón (México), Edith Roux (Francia), Glenda Salazar (Cuba), Joiri Minaya (Rep. Dominicana- EEUU), Lawrence Abu Hamdan (Jordania), MURU 7.8 (Argentina-México), Nelson Villalobos (Cuba), Patrick Waterhouse (Reino Unido), Roberto Diago (Cuba), Romaric Tisserand (Francia), y Roger Ballen (Sudáfrica- EEUU).



“Caminos que no conducen a Roma. Colonialidad, descolonización y contemporaneidad” fue inaugurada sólo con invitados, estará abierta al público a partir de este sábado 13 de noviembre a las 11 am en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, que luego brindará servicio de martes a domingo, de 10 am a 5 pm.