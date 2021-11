Llegó la XIII Cruzada Artístico-Literaria de la AHS al macizo de Guamuhaya en Cienfuegos (+Fotos)

Cienfuegos, 2 nov (ACN) Los pobladores en las montañas del municipio de Cumanayagua recibieron con beneplácito a la XIII Cruzada Artístico-Literaria, de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia de Cienfuegos, que llegó con su arte multiplicado y lo expondrá por unos 40 asentamientos intrincados hasta el siete de noviembre.

Francisco Madrigal Sotolongo, director de Cultura en Cumanayagua, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que este evento es un momento esperado cada año, ya que significa la proximidad de los habitantes del lomerío cienfueguero con la vanguardia artística joven del territorio.

Resaltó que estos muchachos cada vez traen nuevas propuestas y en esta oportunidad existe un amplio programa cultural, de intercambio en las localidades La Parra, Crespo, El Mamey, Crucecitas, El Nicho, Los Cocos, Barajagua y Cuatro Vientos, entre otros.

Diana Padrón Castillo, vicepresidenta de la AHS, dijo que llegan a esta edición con muchos deseos, puesto que a causa del coronavirus debieron trasladar esta actividad desde agosto hasta esta fecha y eso aumentó el interés.

Es muy lindo llevar el arte a las comunidades montañosas, allí somos bien acogidos, la gente lo agradece tanto y en realidad es una experiencia única, destacó la también actriz y directora general del Centro Dramático de Cienfuegos.

Algunos repiten el viaje, otros llegan por primera ocasión con entusiasmo y muchas ganas de estar junto a los habitantes de esta zona, para brindarles sus creaciones y enriquecerles el espíritu.

Para Daily Morffi Quintero, actriz del Caña Brava y jefa de sección de artes escénicas de la filial cienfueguera de la AHS, llegar a esta jornada inaugural fue un motivo de alegría porque las personas lo necesitaban y además lo disfrutan, al igual que nosotros como creadores.

Expresó que durante la pausa impuesta por el SARS CoV-2 utilizaron las redes sociales como alternativa para no detener el quehacer, pero el contacto directo con el público no se compara con nada, más con aquellos que viven en zonas rurales, quienes no están cerca de un teatro o un concierto.

Durante la inauguración del evento en el centro de Cumanayagua, las compañías de teatro como el Centro Dramático y las infantiles Guiñol, con el payaso Chopete, y Caña Brava, presentaron números culturales para el disfrute de la familia y sobre todo para los más pequeños de casa, quienes participaron de este espectáculo tras meses de confinamiento por la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, el Circo Perlita Sureña, dirigido por Daniel Rodríguez Arias, deleitó a los presentes con acrobacias, ejercicios de fuerza, de equilibrio y otras variedades circenses.

También se hizo notar la música, con las actuaciones del trovador Nelson Valdés, el repentista Marcos David Fernández Brunet, conocido como el “Kíkiri de Cisneros”, y la agrupación femenina Collage.

La Cruzada tendrá varios días de itinerario por localidades del macizo montañoso de Guamuhaya, y por primera vez los integrantes de la AHS cienfueguera se unirán a los de Villa Clara en Jibacoa, para continuar juntos el trayecto hacia otros poblados intrincados, y regalar una mezcla de artes plásticas con teatro, música, literatura y danza.

Otras actividades previstas son la entrega del Sello Aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saíz a José Oriol González, director de Teatro Los Elementos, y el reconocimiento al Grupo Teatro Escambray por sus 53 años de fundado.