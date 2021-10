Llevo la música en el alma: una reverencia a Juan Almeida (+Fotos)

Santiago de Cuba, 19 oct (ACN) Como una reverencia a su padre, el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, consideró hoy Juan Guillermo (JG) la presentación, en esta ciudad, del disco “Llevo la música en el alma”.

Bajo el sello Egrem, el fonograma grabado en los Estudios Siboney abarca 11 temas de la autoría del prolífico compositor, entre ellos: Esta noche no me voy, Quisiera enamorarme, Mejor no concluir, No te olvides de este amor, El traguito, Soy Santiaguero y Por teléfono no, cuyo video clip se estrenó en la jornada.

JG agradeció la colaboración de Tania Pantoja, Cándido Fabré, Mayito Rivera, Pedrito Calvo, el laudista Barbarito Torres, Kelvis Ochoa, Septeto Santiaguero y la Conga Los Hoyos, quienes acudieron al llamado e imprimieron su impronta, con la intención de lograr un trabajo serio y elegante, tal cual lo merece el músico Comandante.

Comentó a la ACN los emocionantes momentos vividos durante el lapso del proceso creativo junto a todos los involucrados en el proyecto, y en particular el productor Charlie Gaytán, un binomio que recuerda los vínculos de Juan Almeida y Eddy Gaytán, principal arreglista del compositor.

También destacó el trabajo de Máximo Espinosa e Iván Salas en la grabación, masterización y mezcla de la placa, ambos del Siboney, y de Víctor Trasobares, tecladista de su orquesta y encargado de la música digital.

Pese a algunas composiciones muy movidas, deseó un disco más bailable, a su estilo, pero no todos los títulos escogidos se prestaban para ello, de ahí que preparó un segundo volumen con la producción del maestro David Calzado, para lucir la obra de su papá.

Juan Guillermo manifestó su satisfacción por la acogida y empeño de la Egrem en la producción y lanzamiento de la placa, la cual consta de 11 capsulares que facilitan a los consumidores el disfrute del proceso de grabación, a tono con las nuevas tendencias de la industria musical.

Según apuntó Heydi González, jefa del grupo creativo de la casa disquera, la valía de “Llevo la música en el alma” radica en la voluntad de JG de retomar las obras de su papá y devolverlas con una sonoridad más actual, con el fin de perpetuar ese patrimonio autoral de más de 300 composiciones.

Resaltó, además, el atrevimiento de los invitados en asumir los arreglos tan contemporáneos y frescos, aun con la existencia de importantes referentes que interpretaron los mismos temas, como es el caso de Beatriz Márquez, Farah María y Esperancita Ibis.

González reconoció la variedad de sonoridades presentes: bolero, timba, flamenco que hacen del disco una defensa sui generis de la música de Almeida Bosque.

La musicóloga refirió el agrado de la Egrem con el resultado del proyecto, porque constituye un privilegio y obligación preservar el legado de un hombre entregado a Cuba, y en especial a la cultura, en tanto creó los Estudios Siboney para que los músicos de la región oriental tuvieran una instalación donde grabar y mostrar su arte al mundo.

Acorde a la apertura gradual –tras varios meses de enfrentamiento a la pandemia- prevén un gran concierto con todos los invitados del fonograma en el Teatro Heredia, de esta urbe, en febrero de 2022, con motivo del 95 cumpleaños del quien siempre llevara la música en el alma: Juan Almeida Bosque.