Explora César López el formato de jazz band rodeado de estrellas (+Fotos)

La Habana, 1 jul (ACN) El saxofonista cubano César López presentó este miércoles su novena producción discográfica junto a Habana Ensemble, enriquecida para la ocasión con el formato de jazz band, para significar la característica diferencia de cada uno de sus discos.

“César López y Habana Ensemble Jazz Band”, para el Sello Unicornio de Producciones Abdala con la colaboración de la Agencia Musicalia de ARTex, constituye un homenaje a la música cubana desde esa exquisita comunión de instrumentos, en los sonidos del son, danzón, chachachá, mambo y bolero.

El destacado músico señaló en su presentación ante la prensa especializada que proceso devino un “all stars”, ya que las sesiones de grabación transcurrieron en tiempos de pandemia, y los geniales instrumentistas que habitualmente recorren el mundo en tiempo normal, pudieron participar y brillar, desde Cuba.

Ya en este disco se echa a ver que soy un hombre de 53 años, dijo. Cuando lo escucho estoy sintiendo una madurez en mi vida profesional, aunque me encantan los anteriores porque la juventud tiene un desenfado especial, agregó.

Los nueve temas del fonograma, el último de ellos identificado como bonus track, fueron compuestos por el propio López, excepto el mambo (track 6), que le fue encargado de manera especial a Joaquín Betancourt. “Es una disertación de orquestación, de buen gusto y cubanía, resalto”.

El propio maestro Betancourt destacó que la grabación fue un inmenso disfrute, y además un encuentro con muchas generaciones de músicos que hablamos el mismo idioma, con defensa de la calidad de la música cubana.

Se supo, además, que todas las partituras de “César López y Habana Ensemble Jazz Band” son originales nunca antes llevados al estudio, lo que le aporta valores añadidos a la realización grabada, mezclada y masterizada por Rodolfo “Fito” Martínez.

Destacadísimas actuaciones que evidencian el virtuosismo de los músicos invitados que protagonizan “solos” magistrales, también fueron ponderados. Ese fue el caso del flautista Orlando Valle “Maraca”, el saxofonista de Germán Velazco, el trompetista Reinaldo “Molote” Melián, y el baterista Ruy Adrián López-Nussa, entre otros.

Visible íntegramente desde hace un mes en las plataformas digitales, señaló César López, el tema El Tren de Tokio –que abre el disco- estuvo tres semanas en el play list de Spotify en la categoría de jazz en una lista de 32 temas del mundo entero.

Por otra parte, el realizador Rolando Almirante, resaltó que pudo apreciar el júbilo, amor y cariño de todos esos maestros cuando se vieron en el Estudio No.1 de Abdala durante las sesiones donde él y su equipo de Alma Films Producciones registraron el making off.

Una dedicatoria especial a Chucho Valdés e Irakere, una de sus primeras escuelas, se perciben en las palabras de César para la edición en formato físico: “El abrazo en la distancia y la reverencia para mi maestro, que no sólo me enseñó, sino que me acogió como un hijo más”.

“César López y Habana Ensemble Jazz Band”, contó con el diseño de Leidy Conde y Alejandro Ferro, y la fotografía de Hazeem Velázquez, en una imagen donde se alude a las íntimas relaciones con Japón, desde el mencionado “tren de Tokio”, hasta su esposa y productora Seiko Ishii.