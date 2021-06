Juntos, pero no revueltos, para reír en el verano de Cubavisión

La Habana, 24 jun (ACN) El verano de Cubavisión trae sorpresas llenas de humor y gratos momentos, gracias a realizaciones como “Al habla con los muertos”, y “Juntos, pero no revueltos”, esta última bajo la dirección general del versátil Roly Peña.



Programada para las noches, una vez por semana, la comedia de situaciones de 10 capítulos, hurga en contextos hilarantes donde la ambición de cuatro personajes se enfrenta cada vez a conflictos que buscarán hacer reír a los amantes del género.



Verdaderos maestros del humor teatral a pesar de su corta edad, como los actores del grupo holguinero Etcétera, comparten los roles protagónicos de “Juntos, pero no revueltos”, según comentó a la ACN el director de exitosas series como Coco Verde y Enigma para un verano.



Eider Luis Pérez, líder de la formación y dueño de la idea original, había comentado a Roly sus intenciones de crear una comedia como esta, a propósito del rodaje de LCB (Lucha contra bandidos) donde los integrantes del grupo formaron parte del elenco.

Lea más: Entregan a Omara Portuondo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España





El proyecto, en seguida fue arropado por el Canal, y en especial por su director Rafael Pérez Ynsua, quien ha dinamizado para bien todas las rutinas productivas de Cubavisión en aras de una mejor relación entre el creador de televisión, el presupuesto, y la calidad final de esos programas, dijo Peña.



A propósito de la serie, Eider Luis –actual Director del Centro Promotor del Humor-, comentó por su parte, que los conflictos de “Juntos, pero no revueltos” manejan situaciones universales, y no de la realidad inmediata ni el socorrido tele-chiste como otros espacios del mismo formato que actualmente están en pantalla.



Cuatro individuos sin relación aparente, heredan una finca, y a partir de ahí se van generando las acciones, sostuvo. “Esperamos que al público le guste, que se diviertan como nos divertimos nosotros en este proceso”.



Todo gira en torno a Michelín (Yasser Velázquez), Benito (Luis Ángel Batista), la jovial anciana Vicentina (Venecia Feria) y el propio Elder Luis que interpreta a un francés aplatanado llamado Francis.



Invitados como Carlos Gonzalvo, Jorgito Martínez, Alain Aranda, Daisy Quintana, Omar Alí, Natacha Díaz, Mario Rodríguez Tarife y Rigoberto Ferrera, son algunos de los actores que interactúan con los protagonistas durante los divertidos 27 minutos, agregó el también productor ejecutivo.



Roly, además, destacó y agradeció el apoyo brindado por la casa que sirvió de escenario a la serie; nada menos que la Quinta Santa Bárbara, sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, antigua residencia de Flor Loynaz inmortalizada por Tomás Gutiérrez Alea en la película Los Sobrevivientes.



Los rigores de grabar en medio de la COVID-19, y sobre todo, la satisfacción de poder cumplir el cronograma de producción sin imprevistos sanitarios, motivan también a Roly Peña para encomiar el trabajo de Salud Pública del municipio de Plaza de la Revolución.





El Policlínico 19 de mayo estuvo pendiente de nosotros todo el tiempo, con los PCR y un seguimiento de salud permanente, lo cual demuestra que se puede crear en tiempos de pandemia si todo el mundo cumple con rigor los protocolos, recalcó.



“Juntos, pero no revueltos” sucede a “LCB: La otra guerra”, que tanto éxito ha tenido en sus dos temporadas. El prolífico realizador –y actor- significó que tiene en mente una continuidad de la trascendental gesta, aunque los momentos ahora son para sonreír.



A mí no me puede dar mayor placer, en estos momentos, que hacer reír a las personas, enfatizó. “No hay otro placer más grande para un realizador que ver a la gente pasar un buen rato. El colectivo entero está convencido de ese bien que podíamos hacer. Es el aporte del arte, y el mío, a la circunstancia de la COVID-19”.



Llegado el momento, el destacado realizador hará realidad otros sueños: llevar a la TV la vida de Calixto García, y la adaptación de un libro sobre Roberto Rodríguez, “El Vaquerito”, quizás sus proyectos más inmediatos como director del Proyecto de Creación Patria.



Esperemos que este esfuerzo cumpla su objetivo, dijo finalmente Roly Peña. El público aquí es el verdadero protagonista.