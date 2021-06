Isis Flores celebra con su banda, como si tuviera 15

La Habana, 21 jun (ACN) La músico y cantante Isis Flores acaba de celebrar los primeros 14 años de labor con su banda, perteneciente desde junio de 2007 al catálogo de la empresa Musicalia de ARTex.



Una labor en diversas agrupaciones, incluyendo el grupo de David Blanco devenido el productor musical de su ópera prima, “Sola” (Bis Music), han convertido a la también talentosa bailarina y modelo, en un referente del pop-rock cubano.



Sus estudios de dirección coral, y el paso por sonoridades que constituyeron puentes para establecerse dentro del género que ha mantenido como fiel abanderada, le han traído no pocas satisfacciones personales, y su éxito de 2003, “Llegarás” (Pavel Giroud), es una prueba irrefutable de ello.

Lea más: La libertad de Yaíma Orozco para trovar y seducir

En conversación con la ACN, la artista evocó sus inicios y posterior estancia en La Habana, en medio del agradecimiento a todos aquellos que confiaron en la tímida y al mismo tiempo sensual espirituana llena de ideas.



Así llegó a la actualidad, sin dejar de trabajar ni sorprender. Los cerca de tres lustros liderando su grupo, consolidaron un quehacer que no podía frenar la llegada de la COVID-19 al país.



El año pasado, dijo, hicimos un concierto online que fue bautizado por el público como El Concierto del Jardín. Todos estamos muy contentos con su resultado. Tocamos temas de estreno y del disco No digas no, de hace dos años, con Bis Music.



La oportunidad sirvió para compartir escenario con la joven exponente del rap Iris La Doña, con el tema que cantaron juntas en el popular clip dedicado a los 500 años de la capital: Vamos a Celebrar.





A principios de este 2021, Isis Flores y su grupo repitieron la experiencia, y esta vez el Bertolt Brecht fue testigo de un repaso por éxitos de discos anteriores, con adecuaciones más acústicas e íntimas.



Por si fuera poco, el popular espacio Súmate a mi Show, producido por Bis Music para acercar a los artistas de su catálogo al pueblo en tiempos de pandemia, contó con su presencia, en amena charla junto a su presentador, el actor Ray Cruz.



Iniciativas donde también la intérprete ha sido invitada, han recibido asimismo el agrado del público, como el audiovisual “Corazón Hermoso” registrado de manera virtual por músicos residentes en Miami, con el cienfueguero Antuan Núñez a la cabeza.



Mención especial merece el proyecto liderado por Anaís Abreu, donde Isis, Osdalgia, Ivette Cepeda y Yaíma Saez confluyen en Por Siempre Longina Retorna, unión de las célebres composiciones de Manuel Corona y Sindo Garay.



Y hablando de mujeres, el proyecto de empoderamiento femenino en la industria musical, Somos, liderado por Suylén Milanés, cuenta entre sus integrantes a la defensora de las sonoridades alternativas.



Desde hace algunas semanas, el tema No me quemes, de conjunto con La Reina y La Real, acapara la atención de sus seguidores, patentizando fusiones que amenizan y actualizan el panorama musical desde una perspectiva femenina.



Realizadores fieles, como Javier Guilarte, han registrado en formato audiovisual las más recientes creaciones y presentaciones de Isis Flores, algo que visibiliza aún más su quehacer de cara a las redes sociales y su canal oficial de Youtube.



Igualmente, la celebración por los 14 años de la banda, incluyen a músicos que desde el principio han participado del sello distintivo del grupo, como Aldo Nosti y Ailén Solanes, además de aquellos que formaron parte de la nómina en algún momento.



Gracias a todos, en especial a nuestro hermoso público que está al tanto de nuestro trabajo, expresó. Gracias a esas personas que a pesar del nasobuco, voy por las calles y me dicen “Isis Flores, lindo el trabajo, lindas las cosas que están haciendo, muy fresca tu música”.