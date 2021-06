Camilo y Ángel, más que música, y siempre Bonne

La Habana, 15 jun (ACN) Bonne & Bonne es el título del concierto online Estamos Contigo que transmitirán esta tarde el canal Clave y la plataforma streaming Cuba; y constituye una iniciativa del joven baterista y cantante Camilo Bonne, hijo de Ángel y nieto del veterano e inspirado Enrique.

La presentación toma el nombre de aquel sentido disco licenciado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) en 2002, donde Ángel Bonne homenajeó a su hermano fallecido en Buenos Aires, Argentina, un año antes.

Camilo ni siquiera había nacido, pero él admira mucho las canciones que hice para ese fonograma, comentó a la ACN el autor de Pa´decir lo que yo siento, "por eso decidió hacer un proyecto, donde además de su trabajo como instrumentista, canta".

Para Bonne & Bonne, el concierto, el hijo invitó al padre a cantar tres de sus canciones más conocidas: Pura Vestimenta, Imagino y Te llegará una vez; además de una creada por el propio baterista que lleva por título, Vengo apretando.

El proyecto musical que acomete el joven de 18 años junto a algunos compañeros de estudios, entre otros, ya tiene la idea de formalizar la grabación de un disco que incluirá varias canciones de la saga Bonne, o sea, tanto de Ángel como de Enrique.

Y al tratarse del creador del Pilón, sería uno de aquellos clásicos temas inmortalizados por su mayor difusor Pacho Alonso, el escogido para ser versionado.

Son tantos que decidimos no precipitarnos: Que me digan feo, Yo no quiero piedra en mi camino, Ay compay qué rico está esto, El funerario, etc. A mí en lo particular me gusta mucho uno que creo fue el primero que hizo, La Pianola de Manola, que es muy simpático, comentó.

Mi papá es un hombre que ha vivido mucho, continuó, y en el año 1948 cuando él empezó con la historia aquella en Piloto del Medio y vio a la gente apilar café, tuvo muchas experiencias con el campo.

La Pianola de Manola narra la historia de una fiesta en el medio del monte que pensaban hacerla con una pianola. Hubo un apagón y se llevaron la pianola, y luego hubo otro apagón, y se llevaron el lechón.

El fonograma, añadió Ángel Bonne, contendrá duetos de Camilo con Tania Pantoja, Paulo F.G, Alexander Abreu, Vania Borges y Cristian y Rey, herederos del embajador mundial del ritmo Pilón.

Invadido por el gorrión al no poder presentarse donde más feliz se siente, sobre el escenario, el destacado clarinetista hijo de genio y padre de una de las revelaciones de la música contemporánea cubana, confesó que la pandemia le ha servido para estudiar más el piano.

Bonne & Bonne, que se transmite esta tarde, coincide con el aniversario 95 del natalicio del patriarca musical de la familia, Enrique, y en ese sentido, Ángel comentó que está activo y componiendo, aún con los embates propios de la edad.

La televisión y el teléfono en medio de las restricciones que impone la COVID-19, no le restan tiempo al viejo para sentarse al piano y generar constantemente, dijo.

Yo creo que eso es lo que lo mantiene con vida, porque él tiene la necesidad de expresarse a través de la música. Mi papá es una gente extremadamente talentosa, declaró.

Siempre habrá una manera de expresarse, y tiempo para demostrarlo. Por eso, invitó a todos a ver el concierto Bonne & Bonne, donde esta vez él es el invitado de Camilo, en espera de nuevas sorpresas con la marca familiar.