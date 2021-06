Manolín Álvarez será Alejandro en la telenovela Vuelve a mirar

La Habana, 12 jun (ACN) El querido actor cubano Manolín Álvarez asumirá uno de los personajes de la próxima entrega que cada lunes, miércoles y viernes ofrecerá el canal Cubavisión para su popular espacio de telenovelas: Vuelve a mirar.



En esta oportunidad se trata de Alejandro, un hombre de la tercera edad que convive con situaciones familiares dentro de un núcleo que integra junto a su esposa (Miriam Socarrás) y un nieto. Además es profesor de la Universidad, y muy amigo de Luis Manuel (Ruben Breña).



Aunque sé que la gente va a sentir resquemor por algunas cosas que hace mi personaje, se trata de un ser positivo, y quizás muchos se miren en ese espejo, dijo Manolín en exclusiva para la ACN.



La telenovela muestra conflictos identificados en la sociedad cubana actual, como pueden ser las actitudes de abuso hacia individuos de la tercera edad, faltas de respeto, e intromisiones en los derechos individuales de los convivientes en un mismo hogar, adelantó.

Agregó que en un inicio él no iba a hacer este personaje. Se encontraba trabajando en Radio Arte --la radio ocupa casi todo su tiempo desde hace algunos años--, cuando Ernesto Fiallo lo mandó a buscar.



El actor designado inicialmente para hacer a Alejandro no había podido comenzar a grabar, dijo, y por eso me llamaron a mí. En el momento en que recibí en la puerta de mi apartamento en Alamar los 80 capítulos de la telenovela, solo restaba una semana para iniciar los llamados de mis escenas, comentó entre risas.



Estaba por terminar una radionovela en la citada productora, y por añadidura, cuando comenzó a leer los capítulos de Vuelve a mirar, resultó que Alejandro tenía mucha letra (muchas escenas y diálogos).



No es lo mismo, aclaró, irse a grabar Tras las huella, donde en dos o tres días se termina el trabajo de grabación, que hacer algo de continuidad durante tanto tiempo, y con el hándicap de la COVID-19 amenazando la culminación exitosa de los rodajes.

Aun así, Manolín Álvarez confesó su agradecimiento, ya que tenía muchas ganas de trabajar con Fiallo, "un excelente director y ser humano. Me sentí muy complacido, y aunque tuvimos que parar en el mes de marzo de 2020 por la pandemia, logramos terminar casi finalizando diciembre".



El actor dijo, además, que hará un alto en su presencia televisiva en los próximos meses, pues si la situación epidemiológica lo permite, alternará sus papeles en Radio Arte con la programación dramatizada de Radio Progreso, emisora en la que no trabaja desde 2001.



La telenovela Vuelve a Mirar comenzará a transmitirse desde el próximo lunes 14, y promete sorprender no solo con un elenco de lujo lleno de tramas necesarias en torno a la tercera edad y sus interrelaciones generacionales, sino además un acercamiento necesario a la familia cubana contemporánea.