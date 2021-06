Con 13 años de edad, Olivia Solano dirige su primer videoclip animado

La Habana, 2 jun (ACN) La niña Olivia Solano, de 13 años de edad, trabaja actualmente junto a Animados ICAIC y a Liuba María Hevia para realizar un videoclip animado.

Estoy muy contenta, es muy importante para mí que Animados ICAIC me apoye en el proyecto, además de que es una experiencia única, contó Olivia, miembro de la Academia Animaluz, al portal Cubacine.

Por su talento, fue seleccionada para trabajar como realizadora en el videoclip Amanecer de la flor, canción perteneciente al disco Travesía Mágica, de la cantautora Liuba María Hevia, del cual se desarrollarán un total de seis audiovisuales, en homenaje a las dos décadas que cumple el álbum este año.

Los otros realizadores que tienen a su cargo este proyecto son Lidia Morales, con el tema Señor arcoíris; Yemelí Cruz y Adanoe Lima en el videoclip de Ana, la campana; William Guevara en Mi niña imaginada; Ivette Ávila dirigirá El cangrejo Alejo; y el Teatro de las Estaciones de Matanzas se unirá al videoclip Nana a mi marioneta, bajo la dirección de Rubén Darío Salazar.

Cuando mi profesora Ivette Ávila me comentó que me habían propuesto para este proyecto y reto me sentí nerviosa y muerta de miedo; no imaginaba que me presentarían algo tan grande y prestigioso a tan temprana edad, sin saber casi nada sobre programas de animación, compartió Olivia.

Antes de esta ocasión, yo no valoraba tanto lo que podía hacer o hasta donde podía llegar. Ahora comprendo que sí se pueden lograr muchas cosas con esfuerzo y voluntad. Para mí, es una oportunidad realmente increíble, dijo la niña de 13 años.

Explicó que para el desarrollo del video está utilizando varios programas de Adobe, como Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere y Blender, usado para crear animaciones 3D y 2D.

Iniciada en el mundo de la animación por su padre, diseñador, narró haber dado sus primeros pasos en ese universo a través del stop motion, y ahora afirma, que, definitivamente, su profesión será esa.

No cambiaré de opinión por nada del mundo, me encanta, no tiene límites. Para mí la animación es sinónimo de imaginación y mi cabeza siempre está imaginando, confesó.