UNEAC: Rechazan artistas cubanos chantajes a instituciones culturales 

La Habana, 28 may (ACN) La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) manifestó su rechazo a los condicionamientos impuestos por algunos creadores a la exposición de sus obras por el Museo Nacional de Bellas Artes.



En declaración publicada en el sitio web de la UNEAC, se expresa que introducir condicionamientos a la promoción y exhibición de los fondos del Museo es un acto inaceptable, máxime cuando se trata de ejercer un chantaje a las instituciones culturales cubanas.



Asimismo, se expresa que la Asociación de Artistas de la Plástica de la organización cultural rechaza los intentos de quienes deliberadamente se alinean con los propósitos de subvertir la legalidad y desconocer la libre determinación de nuestro pueblo de forjar su propio destino.



El texto reconoce la labor desplegada por el Museo Nacional de Bellas Artes así como su sólido prestigio forjado a través de años en la difusión de las artes visuales según los códogos, la época y los contextos en que se desarrollan.

La declaración en cuestión responde a la petición de algunos artistas cubanos de que sus obras, parte de la colección del Museo, no se exhiban al público y se retiren del sitio web de la institución.



En consonancia con su labor social, desarrollada al margen de cuestiones extrartístias, la institución decidió no atender a la demanda al considerar que no se aviene con la vocación de servicio de nuestra institución ni con el interés del público al que se debe.



Puede consultarse la postura del Museo en su sitio web.