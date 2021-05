A Laritza Bacallao no le importa que hablen (+Video)

La Habana, 28 may (ACN) Tras siete años sin presentar una nueva producción discográfica, la popular intérprete cubana Laritza Bacallao lanzó este viernes Que Hablen (Puntilla Music), segundo fonograma individual que seguirá la estela de éxitos de Sólo se vive una vez.



Licenciado para Cuba por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, el disco tuvo su presentación oficial en el Centro Cultural La Plaza de 31 y 2, donde la cantante agradeció la alianza con la casa discográfica más antigua del país, a la vez que dijo haber realizado un sueño.



Después de mucho trabajo y sacrificio, lo único que queremos es que les guste, que lo disfruten, que lo bailen y lo gocen, expresó Bacallao.



"Que hablen" aborda fundamentalmente la fusión de la música popular bailable y la urbana, con una marcada tendencia hacia lo que se ha dado en llamar “timbatón”, refirió el productor Frank Ernesto Hernández.

Lea más: Asiste Díaz-Canel a presentación de libro sobre colaboración médica cubana

Este segundo álbum de la artista contó asimismo con un genio del género como Ángel Batule, quien destacó que siempre le gustó trabajar con Laritza y sólo había tenido la oportunidad de hacerlo en colaboración con Los Cuatro, del que es productor musical.



Confío mucho en el resultado de este disco y si logramos unir fuerzas podemos hacer que camine y llegue a los oídos de la juventud. Hay muy buen sonido, y apostamos porque llegue adonde tiene que llegar, enfatizó.



La entrega se distingue por elementos sonoros del pop, el country, el flamenco y, especialmente, guiños de la denominada música tropical, lo que redondea un estilo que la intérprete defiende con soltura y éxito.



Se supo, además, que la EGREM garantizará la distribución, promoción y comercialización para el territorio nacional, apoyado por la Agencia de Representación artística Clave Cubana, que atesora en su catálogo a la destacada artista cubana.





Mario Escalona, director general de la afamada y veterana Casa, destacó que esta es una muestra de la nueva forma en que están trabajando las disqueras.



Son fórmulas que, a partir de la propia creación del artista, tenemos la posibilidad de acompañarlos en diferentes procesos, acotó, "nos toca a nosotros poder convertir este marco de alianzas en un hecho que les llegue a todos como un genuino producto cultural.



Escalona aprovechó también para promover las nuevas herramientas o canales de distribución que están comenzando a funcionar en Cuba, y que constituyen no sólo una plataforma de promoción, sino, además, de obtención de beneficios económicos.



Otras vías más tradicionales como el formato físico y las presentaciones internacionales tendrán a Laritza Bacallao, según dijo, como demostración de cómo pueden fructificar las alianzas entre la EGREM y otras productoras tanto independientes como foráneas.



Sus excepcionales cualidades vocales y su amplio registro musical permitieron a Laritza insertar dos hermosas baladas defendidas de manera impecable: All by myself (Eric Carmen), versionada por Celine Dion, y Soy una mujer, de la pluma de Yaliesky Zaldívar.



"Que hablen" supone el inicio del trabajo de la intérprete con la disquera Puntilla Music, establecida en Miami, y continúa el camino marcado por Sólo se vive una vez, que dejó popularísimos temas como Carnaval y Que suenen los tambores, producido por Planet Record en 2014.