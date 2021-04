XXIX Festival La Huella de España: una apuesta online por la cultura

La Habana, 20 abr (ACN) Dedicado a Alicia Alonso, el XXIX Festival La Huella de España, llegará del 22 al 25 de abril en entornos digitales, como muestra del esfuerzo de instituciones cubanas por continuar entregando propuestas culturales al público del país.



Así lo ratificó el viceministro de cultura, Fernando Rojas, durante una videoconferencia de prensa realizada a través de la cuenta Streaming Cuba, la cual enlazó la sede del Ballet Nacional de Cuba, el Estudio Multimedial del Ministerio de Cultura (MINCULT) y el Complejo Cultural Heredia, de Santiago de Cuba.



Presenciaron la conferencia, en esa variante virtual, Ángel Martín, embajador de España en Cuba; Redento Morejón, subdirector ejecutivo del Ballet Nacional de Cuba; Julio Santamarina, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba; Alberto Méndez, director artístico de La Huella de España; y Miriam Vila, coordinadora general del festival.

El esfuerzo por desarrollar de manera online el Festival La Huella de España, se inscribe en el esfuerzo de centenares de actividades que durante el año pasado y lo que va de este se han desarrollado por esa vía, lo que ha permitido no perder eventos ni presentaciones artísticas, ni estrenos de videoclips, obras de teatro o conciertos poéticos, afirmó Rojas.



Según el viceministro, se debe destacar esa voluntad institucional de mantener por esta vía una oferta creciente al público y subrayó el significado esencial de esta edición y su relación con las raíces ibéricas en nuestra cultura, con las distintas comunidades y regiones de España a las que se han dedicado sucesivamente las 28 ediciones y que se pueda atesorar una vez más el ajiaco cultural que somos, como decía el sabio Don Fernando Ortiz, añadió.



Para el embajador español en Cuba es un honor encontrarse en ese rol en la Isla, durante la realización del festival, ya que explicó, es un evento donde no sólo se reconoce sino también se apoya esas huellas del pasado, y considera que ese espacio que se le permite a las sociedades españolas es digno de agradecer.



En nombre de Viengsay Valdés, directora del BNC, y quien preside el festival, Miriam Vila, organizadora del evento, agradeció el apoyo recibido, hasta ahora, y compartió las ventajas de hacer esta edición online entre las que destacó, la oportunidad de llevar el encuentro a todo el mundo.



Detalló que el programa de esta Festival es abarcador, aunque no no tanto como se deseaba, debido a la situación epidemiológica, aun así, se compartirán videos no antes visto sobre hitos de la carrera de Alicia Alonso, y conferencias magistrales, por Streaming Cuba y el Canal Clave a partir de las 11 am, con retransmisión en la tarde y la noche.



Las conferencias serán cuatro en total, impartidas por Pedro Simón, Miguel Cabreras, Eduardo Veitía, y el consejal de la embajada de España en Cuba.



Por su parte, tanto Redento Morejón como Alberto Méndez destacaron los esfuerzos para llevar esta significativa edición del evento, fundado por Alicia Alonso, a quien se le dedica este año.



El presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, lamentó que los 44 grupos de baile que poseen, y que se unen generalmente al evento, por las condiciones impuestas por la COVID-19, no pudieron participar este año.



Este año, desde el cartel del evento se hace énfasis en el vínculo entre las dos culturas, a través de una imagen que muestra a Alicia Alonso y Antonio Gades en el ballet Ad Libitum, pieza coreografiada por Alberto Méndez con música de Sergio Vitier, concebida especialmente para el encuentro escénico de ambos bailarines.