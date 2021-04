Niurka Reyes: Volver a Enamorarse puede ser una tabla de salvación

Este viernes 9 de abril la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) presenta de manera virtual el DVD Volver a Enamorarse, la más reciente entrega de la destacada intérprete cubana Niurka Reyes.



Luego del estreno de los sencillos Y por si no hay mañana y Disimulemos, junto a Alain Daniel, los seguidores de la cantante podrán disponer del audiovisual íntegro, a través de las plataformas oficiales de la EGREM. Por ello, desde la ACN ofrecemos las satisfacciones que le ha traído el registrar esta nueva producción.



- ¿Qué ha hecho Niurka Reyes para sentirse mejor, desde aquel disco dedicado a Alberto Cortez?



"En el año 2015 grabé mi disco Cortezmente, homenaje a la obra del trascendental cantante y compositor argentino. Fue un disco de concierto, de colección, que me dio mucha satisfacción grabar, pues canciones como esas, no deben perderse, ni olvidarse. Desde entonces no grababa ningún material, y después de casi seis años, llega Volver a enamorarse".

-¿Por qué Volver a enamorarse es un disco grabado en vivo para formato audiovisual y no un CD de audio convencional? ¿Querías imponerte otros retos?



"El mundo musical de hoy se mueve en formatos audiovisuales. Es muy difícil que camine en el mercado un disco que no tenga un soporte visual. Es un material de 13 canciones, grabadas como tú dices en vivo, en el estudio 18 de la EGREM, con un equipo de maravillosos músicos. La producción y dirección musical son de Denis Peralta y Gabriel (Tito) Gómez.



"No puedo olvidar al realizador del DVD, Samuel Franco, un joven y talentoso director que logró muy buena factura en la imagen del material. Como detalle curioso: del ensamble del concierto Samuel sacó un video individual a cada tema, algo que me permitirá sacarle más provecho al material".



- ¿Qué planteamientos estéticos tuviste en cuenta para escoger el repertorio y los autores?



"Hacía un tiempo que tenía guardado un grupo de canciones, regaladas por sus mismos autores; y otros que algunos de ellos escribieron para mí recientemente. Todos tienen un hilo conductor: el amor y el desamor. Son baladas en su gran mayoría, y algunas bachatas, géneros que me identifican, y que el público que me sigue me estaba pidiendo.



"Todos los autores son cubanos, contemporáneos; pero, sobre todo, son amigos entrañables. Ahí están el maestro Juan Formell, José Valladares, Juan Kemell, Albertico Pujol, Alina Clemente, Enriquito Núñez, Ricardo Amaray y Yaliesky Saldívar, uno de mis pupilos en Sonando en Cuba y que fue Premio de la Popularidad y de Composición".



- ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para Niurka Reyes y qué importancia le concedes al valor de la música para sobrellevar circunstancias tan penosas por la COVID-19?



"Este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para todos, y para los músicos mucho más. Esta situación nos ha obligado a tomar nuevas alternativas para realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, las redes sociales han tomado protagonismo, han sido muy útiles y efectivas para promocionar lo que hacemos; y esa es la vía que estamos utilizando, tanto la EGREM como mis propias redes para dar a conocer Volver a enamorarse al público. Es mi sueño, que pronto termine esta pesadilla, para poder presentarlo en vivo en algún teatro de La Habana, y por toda Cuba".



- Aún en medio de la promoción de Volver a enamorarse, que está apenas comenzando su vida comercial o promocional, qué nuevas ideas o proyectos pudieras adelantarnos.



"Mis ideas y proyectos futuros no se detienen. Tengo en mente otro material que involucra al danzón, nuestro género nacional, con sonoridades modernas y nuevas formas de enfocarlo. Hasta ahí te puedo contar por ahora. No te voy a engañar, la música es mi terapia. La música sana el alma; por eso es mi razón de ser. Este disco ha sido mi tabla de salvación en tiempos terribles.



"Además de ser cantante, soy maestra de canto popular en la Escuela Nacional de Arte. Así contribuyo con la formación de nuevos cantantes, porque me preocupa mucho el futuro de la canción.



"Mientras tanto, yo seguiré cantándole al amor, al desamor, a todas las pasiones y emociones de la vida. Mientras exista Niurka Reyes, habrá alguien que defenderá a capa y espada la buena canción. Ahora lo que toca es cuidarse mucho y disfrutar del DVD, porque el único miedo que no puede llegar en tiempos de tanta incertidumbre, es el de volver a enamorarse, incluyendo de cada nuevo proyecto".

