Entrevista Online a Rolando Chiong, director de Rompiendo el Silencio

La Habana, 03 mar (ACN) Desde la redacción digital de la Agencia Cubana de Noticiasel reconocido director de televisión Rolando Chiong y la directora y productora general, Legna Pérez Cruzata responden a nuestros seguidores sus inquietudes con motivo de la más reciente temporada de la serie Rompiendo el Silencio, dedicada a la sensibilización contra todo tipo de violencia, incluyendo la de género, está teniendo mucha repercusión social.

Los destacados realizadores comparecen a través de nuestra web y redes sociales a través de las cuales nos pueden hacer llegar sus inquietudes sobre la nueva temporada de Rompiendo el Silencio.

A las nueve historias contadas en la primera temporada se sumarán ahora 11 vicisitudes que no solo lograrán impactar en el público, sino además revelará circunstancias que se pueden verificar en la vida real, dijo el célebre director.

La homofobia vista desde la paternidad, la violencia sexual entre hermanos, víctimas convertidas en victimarias, y otros aspectos que van más allá de la violencia del hombre a la mujer, llegan a la nueva entrega, los martes en la noche.

1 Nora Hernández: Vi el primer capítulo y me encantó por que no hace más como actor

La dirección me absorbe mucho tiempo y hay un factor subjetivo porque los directores me ven más como director y no me llaman porque piensan que no tengo tiempo o que no me interesa actuar, pero si me interesa y es algo que me apasiona.

2 Carla RodríguezLamni: yo quisiera saber para qué sirve el mensaje que anteceden cada capítulo. creo que sería más efectivo si al final todos sacamos conclusiones.

Estamos de acuerdo contigo.

3 Abel Gutiérrez Melo: Me gusta mucho la estética de cada tema abordado pero me parece qué algunas situaciones están exageradas. son basadas en la vida real las cosas que ahí se exponen?

Muchas son basadas en la vida real y la que es pura ficción, ¿quién dice que no son tomada de la vida real?, al final planteamos una realidad. La realidad supera la ficción.

4 Patricia Gómez: Agradezco mucho que gracias a la serie se visibilizan problemáticas que subyacen en la sociedad cubana Quiero felicitar al chino Chiong por esta segunda temporada. Me gustaría saber sí algunas situaciones fueron censuradas.

Muchas gracias por la felicitación, no se le ha quitado ningún plano a la serie, no hemos sido censurados.

5. Esteban Pérez: Siempre se habla de la violencia del hombre contra la mujer Quiero saber si en la serie también abordarán los hombres violentados

Si hay un capítulo que aborda esta temática.

6. Bárbara Luaces: lo que más me gusta de Rompiendo el Silencio es que no es una clase de buena conducta ni una retórica sobre la sexualidad sino la exposición de un conflicto donde cada quien puede reflexionar Felicidades al chino

Gracias

7. Lester Amilkar Ramos: porque las especialistas que hablan antes de poner el capítulo no se centran un poco más específicamente en el conflicto. se quedan en la superficie y al final parece más un comentario comprometido que una ayuda especializada.

El equipo de realización de Rompiendo el Silencio no es parte de esta revista, por lo que no podemos dar criterio en ese sentido.

8.- Manuel Games Torres : siempre he creído que la televisión tiene que ser verosímil y en este caso la serie apunta en aspectos qué son muy necesarios. conocí un caso parecido al del primer capítulo. Felicito a Rolando Chiong por esta nueva entrega y lo insto a actuar mucho más ya que es un excelente actor.

Muchas Gracias a veces el tiempo no me permite actuar más.

9.- Ruanda Veliz: quisiera que volvieran a poner Al compás del son. Fue una novela que me encantó. Todo lo que dirige este hombre se puede volver a ver.

Muchas gracias que lo retrasmitan no depende de mí sino de la dirección de programación de la televisión.

10.- Yanelys: El panel Miradas sin excusas es muy útil, porque analiza las diversas connotaciones de situaciones muy complejas y también ofrece vías de soluciones que muchas veces son poco conocidas por la población. La serie, muy realista, toca muchas emociones. Me gustaría preguntarle al director, como realizador, ¿cuál es su valoración del tratamiento del tema en el cine y la televisión cubana? ¿cuáles considera que sean los desaciertos y desafíos en ese sentido? Agradecida por un trabajo tan útil, necesario y bien logrado. Felicitaciones.

El audiovisual le debe mucho al tratamiento de este tema de la violencia de género, pienso que no se ha hecho lo suficiente porque la problemática está ahí viva en nuestra realidad, nosotros estamos tratando abordar la temática para un poco apalear ese déficit., pero muchas veces este abordaje no depende de los realizadores, está sujeto.

11.- Evelyn CD: ¿Cómo fue el proceso creativo en esta nueva temporada de la teleserie? La violencia es un fenómeno que nos rodea y muchas veces no lo percibimos, ¿satisfecho con el producto final y las críticas?

El proceso creativo comienza con un taller que nos impartieron especialistas del centro Oscar Arnulfo Romero, que nos permitió perfilar en cuestiones de género cada uno de los guiones, después vino en el trabajo de mesa el proceso de sensibilizar a los actores con cada uno de los temas que tocaban sus personajes.

Sí, estamos satisfechos con el resultado final en cada uno de los capítulos y en cuanto a las críticas, la retroalimentación con los públicos ha sido muy buena.

12: Chema: Con los capítulos transmitidos hasta ahora han tenido retroalimentación de la gente de historias similares?

Sí, he recibido por privado varias personas que me han contactado contando sus historias de vida relacionadas con la violencia que han sufrido en el pasado y en el presente y muchas personas también me paran en la calle para contarme que han sido testigo de historias similares.

13: Luis Beltrán: La serie tiene un tema muy interesante y poco abordado en nuestros medios. Lo felicito por su valentía Por qué cree que este tema ha estado silenciado en los medios de comunicación en Cuba?

Consideramos que hay muchos temas de género que siguen siendo tabú en esta sociedad patriarcal.

14-. Gustavo Becerra: Saludos, celebro la posibilidad de esta entrevista que nos da la ACN. Y me gustaría saber si existen otros proyectos similares para el futuro.

Por ahora no tenemos en mente otro proyecto similar, ahora estamos involucrados en otro en la serie “Mi País que es sobre la vida de Frank País.