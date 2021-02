Resalta Díaz-Canel voz de artistas cubanos frente a la provocación

La Habana, 22 feb (ACN) El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy en Twitter la voz de artistas cubanos como la poeta y repentista, Tomasita Quiala, quien escribió unas décimas por Cuba Viva.

“Tomasita Quiala, que lleva en su alma la luz de la Patria, ha dicho lo que #Cuba piensa. Su décima es #CubaViva. Escuche las décimas en su propia voz”, tuiteó Díaz-Canel y enlazó a su mensaje una nota del medio digital Cubadebate.

Tomasita Quiala, que lleva en su alma la luz de la Patria, ha dicho lo que #Cuba piensa. Su décima es #CubaViva. Escuche las décimas en su propia voz. https://t.co/bPWv5aeq9A — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 22, 2021

La nota de Cubadebate comparte íntegramente las décimas Frente a la provocación, de Tomasita Quiala, quien asegura que responde firme y atenta quien lleva 60 años en esta nación.

Pobre del que se le tranca el dominó muy temprano, ¡será que ha soñado en vano jugar en la Casa Blanca!, quien le besa al norte el anca no podrá el juego ganar, yo sí, yo aprendí a jugar, con un Comandante noble que cuando me sobró un doble no me lo dejó contar, escribe la repentista cubana.

Recientemente las redes sociales han divulgado intentos de discursos musicalizados en el que se utiliza la canción de "Patria o Vida" contra la frase del Comandante en Jefe, Fidel Castro, de "Patria o Muerte"; frente a esta provocación se ha evidenciado el rechazo de artistas, instituciones, organizaciones, y pueblo en general.