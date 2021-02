Cimafunk promete divertir con la colaboración de Diana Fuentes

La Habana, 2 feb (ACN) El carismático vocalista, compositor y productor musical Erick Iglesias "Cimafunk", está por completar la presentación de los temas que integran su más reciente EP, Cun Cun Prá, y lo hace rodeándose de más talento femenino este jueves 4 de febrero.

Se trata de La Papa, una canción divertida y muy funky, tal y como adelantó el artista en una entrevista exclusiva a la ACN donde refirió, además, que el doble sentido de su letra da lugar a la imaginación y la diversión de una manera muy sana.

Fue una idea bastante loca. No estaba planificada, pero me di cuenta escribiendo la canción que necesitaba una voz de mujer. Al momento pensé en Diana Fuentes porque siempre le he descargado y hace mucho tiempo que escucho su música, explicó el autor de Me voy y Ponte pa' lo tuyo.

A Cimafunk le gusta la gente que encuentra su sonido, y esa es la razón por la que pensó en Diana, porque "donde quiera que la escuchas, sabes que es ella”, agregó.

Luego de responder al llamado, comenzó la diversión tanto en las sesiones de estudio como en la realización del videoclip, a pesar de realizarse en el fragor de las medidas sanitarias dictadas por la incidencia del nuevo coronavirus.

Temas como el remix de Parar el tiempo con la sonoridad R&B que le imprimió su invitada, la mexicana Salma; sin olvidar El potaje, con Omara Portuondo, Chucho Valdés, La Aragón y Pancho Amat, definen el nuevo EP del cantante.

Justamente, el ingrediente femenino es una especie de hilo conductor en la producción de estos cinco temas, que validan también la necesidad de las personas de ser feliz ante las actuales circunstancias. Para eso se ha creado Cun Cun Prá, comentó.

Espero que les guste, que la gente se conecte con el texto, con la idea y con la combinación de Diana fuentes y Cimafunk, concluyó el artista, invitando al disfrute de La Papa en las redes y canales oficiales, este jueves 4 de febrero.