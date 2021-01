Suspende Ballet Nacional de Cuba funciones en Gran Teatro de La Habana

La Habana, 10 ene (ACN) El Ballet Nacional de Cuba anunció la suspensión de las funciones programadas para este sábado 9 y domingo 10 de enero en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, debido a la tensa situación epidemiológica del país en los últimos días.

En un comunicado de prensa la compañía cubana dio a conocer que también quedarán suspendidas las actuaciones previstas para el 15, 16 y 17 de enero de su más reciente temporada.

El programa acogería piezas como El lago de los cisnes (II Acto), coreografía de Alicia Alonso sobre la original de Lev Ivánov; Love fear loss, de Ricardo Amarante; Las llamas de París (pas de deux), también de Alicia sobre la original de Vasily Vainonen; Concerto DSCH de Alexei Ratmansky; Unto the end, we meet, de Kyle Abraham, y Majísimo, de Jorge García.

De acuerdo con el Gran Teatro de La Habana del lunes 11 al viernes 15, de nueve de la mañana a tres de la tarde, será devuelto al público el costo íntegro de las entradas.

A la par del Ballet Nacional de Cuba, otras compañías de la capital han tenido que suspender sus funciones como parte de las nuevas medidas tomadas en el territorio por su regreso a la Fase 1, entre ellas el cierre de los cines, teatros y salas de concierto.