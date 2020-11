Alexander Abreu y Havana D’Primera liberan sencillo Aventura loca en la web

La Habana, 10 nov (ACN) Aventura loca es el título del primer sencillo que Alexander Abreu y Havana D'Primera ponen a consideración de sus seguidores en Internet, antes de presentar su nuevo álbum Será Que Se Acabó, del cual formará parte.



El single, compuesto por Manuel González “Manolín” y popularizado por este y su orquesta en la década del 90 del pasado siglo, tiene según Abreu un significado muy grande en su carrera.



Según medios digitales, cuando Alexander llegó a La Habana en 1994 de su natal Cienfuegos, fue con la agrupación del apodado “Médico de la Salsa” con la que primero trabajó y fue precisamente Aventura loca el primer tema que se grabó del álbum debut de Alexander con el grupo.



Asimismo, recién llegado a la capital, en una presentación en el Centro Cultural La Cecilia, el aclamado trompetista, compositor y cantante cubano fue llamado al escenario para tocar el mambo de esa canción con la orquesta.



De acuerdo con Abreu, “Aventura loca marcó una etapa para mí muy importante, porque era la primera vez que chocaba con el profesionalismo musical en La Habana”.



Será Que Se Acabó, una coproducción de la compañía musical catalana Páfata Productions y Producciones Abdala, estará disponible próximamente en plataformas digitales de la música.



El material constituirá un homenaje a los artistas de los años 80 y 90 del pasado siglo con una veintena de canciones que fueron éxitos en esas décadas.



Los temas Son para un chabacano; Lo que siento es un le lo ley; Llévala a tu vacilón; Nube pasajera; Pura imagen; El baile del buey cansa’o, Échale Limón, Tú no me Calculas; Fiebre de amor; Más rollo que película; Por romper el coco; Mamaíta no quiere y Mi salsa tiene sandunga, también formarán parte del fonograma.



Según dio a conocer el artista el pasado mes de octubre, el disco está en proceso de edición, mezcla y masterización, y prometió que debe estar listo antes de que acabe el 2020.