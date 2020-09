Una caricatura artemiseña que viajó al cosmos (+Caricatura)

Artemisa, 18 sep (ACN) El Museo Internacional del Humor de San Antonio de los Baños atesora una caricatura del ariguanabense René de la Nuez que, para gozo de los artemiseños, formó parte de los objetos que acompañaron a los astronautas del primer viaje de Cuba al cosmos, del 18 al 26 de septiembre de 1980.

Isel Chacón Díaz, directora de esta institución única en el país, explicó que la pieza que acompañara al cubano Arnaldo Tamayo Méndez y al soviético Yuri Romanenko, miembros de la tripulación conjunta soviética-cubana, forma parte de la colección de obras Excepcionales dedicadas a la Revolución.

Se trata de uno de los dos dibujos idénticos que llevaron consigo los cosmonautas en la nave Soyuz 38 en que salieron de la Tierra un día como hoy, hace 40 años, con rumbo al complejo orbital Saliut 6, cuya réplica fue donada al Museo de la Cosmonáutica de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

La composición, señaló Chacón Díaz, es una de esas imágenes que permite al público aprender y disfrutar al mismo tiempo, convirtiéndola en una de las más valiosas de la instalación, por su connotación y significado, y de las preferidas por las personas cuando se expone en reconocimiento del ya fallecido autor y su quehacer artístico.

René de la Nuez (1937-2015) declaró que la obra representa al Barbudo, el cual, desde una nave espacial cubano-soviética enarbola consignas revolucionarias ante un Tío Sam sorprendido.

Puntualizó que evidencia los cinco puntos defendidos por Cuba durante la Crisis de Octubre (1962), aunque solo aparecen explícitamente tres de ellos: No bases navales, No bloqueo y No más vuelos espías.

El artista precisó que eligió un gráfico de este tipo, sin título y elaborada con técnica mixta - cartulina, tinta y lápices de colores- para tan importante misión, por ser un arte de síntesis que permite decir mucho en pocas líneas y rasgos, demostrando sencillez y naturalidad al abordar un tema.

La pieza, la cual posee las firmas de ambos astronautas, formó parte de los objetos que Tamayo Méndez llevó en el vuelo en representación de las tradiciones cubanas, y fue donada a la instalación el 21 de enero de 1981 con motivo de la II Bienal Internacional del Humor.

En esa ocasión el primer cosmonauta cubano y latinoamericano reconoció la importancia de los materiales recogidos en el centro, pues ese tipo de representación humorística también ejemplifica las luchas revolucionarias de la nación y permite entender este proceso de manera objetiva, una declaración que quedara recogida en el libro de firmas del museo.

A 40 años del vuelo espacial conjunto soviético-cubano, esa composición gráfica es un orgullo para el pueblo artemiseño, pues encierra el arte creador de De la Nuez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007.

El reconocido caricaturista político y costumbrista, considerado uno de los cien mejores artistas de su tipo en el mundo, fue fundador del Museo Internacional del Humor y autor de icónicos personajes como el Loquito, símbolo del pueblo cubano.

La misión de Tamayo Méndez y Romanenko, finalizada el 26 de septiembre de 1980, incluyó la ejecución de varios experimentos propuestos por científicos cubanos, y demostró la eficacia de un programa espacial desarrollado en el socialismo y las prósperas relaciones de cooperación entre Cuba y la URSS.