Ballet Nacional de Cuba activo en las redes en tiempos de COVID-19

La Habana, 17 may (ACN) El Ballet Nacional de Cuba se queda en casa pero nunca deja de bailar, nunca deja de sentir, fueron las palabras con las que la bailarina y coreógrafa Ely Regina Hernández acompañó la publicación en redes de un video con figuras de la compañía danzando desde sus hogares.



En su muro de Facebook, así como en la página oficial de la afamada agrupación cubana apareció el audiovisual, el cual, según la artista, tuvo el enorme reto de coordinar "coreográficamente", siendo responsable de escoger las secuencias a usar entre las enviadas por los bailarines.



Ely Regina comentó acerca de la excelencia del equipo de realización del material, integrado por Heriberto Cabezas, en el rol de autor conceptual del material, Raúl Muñoz en la edición y el diseño gráfico y Pepe Gavilondo en la composición musical, creada especialmente para la ocasión.



La profesional agradeció también al artista del lente Gabriel Dávalos, con una labor reconocida en la fotografía relacionada con el mundo de la danza y, en especial, con el Ballet Nacional de Cuba (BNC), “por sus siempre oportunas sugerencias”.



Asimismo, destacó en su publicación el agradecimiento a los propios bailarines, “que a pesar de la pauta de usar fragmentos del repertorio que han bailado, algunos hicieron un extra y aportaron sus propias creaciones y otros algo más sencillo pero efectivo por igual, además de las ganas y el corazón que le pusieron”.



En puntas, con ropa de casa y desde azoteas, salas y balcones, haciendo dúos y solos que reflejan la calidad de la agrupación, fundada en 1948 por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019), los jóvenes mostraron con esta iniciativa que el BNC no se detiene en estos tiempos de cuarentena por la COVID-19.



Mil gracias al resto de la compañía, como comprenderán por motivos de tiempo del video no están todos los miembros del ballet pero igual no quiero dejar de agradecerles al igual que a los padres, novi@s, amig@s y demás personas que se "graduaron" de camarógrafos y lograron muy buenas tomas, apoyando a sus artistas, concluye la publicación.