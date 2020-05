No hay mañana sin hoy, exhortación desde Holguín a las Romerías de Mayo (+Video)

Holguín, 3 may (ACN) Este mes de mayo será diferente por primera vez en 26 años, pues las callles de Holguín, acostumbradas a recibir amigos creadores en sus primeros días, no se inundarán esta vez de arte, debido a la propagación mundial de la COVID-19.



La ciudad extrañará el colorido desfile inaugural con el transitar de los coches, el jolgorio de los estudiantes de la enseñanza artística, la llegada de los foráneos, el paso agitado de productores, el lente oportuno de los fotógrafos y la subida del Hacha, símbolo de Holguín, hasta la Loma de la Cruz, custodiada por los romeros del mundo.



Romerías desde casa es la propuesta de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y demás organizadores del megaevento cultural para disfrutar este año del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, singularizada por su realización en las redes sociales y la televisión nacional, del 2 al 8 de mayo, pues la vanguardia del arte joven no renuncia a mantener vivo el espíritu romero en circunstancias tan complejas epidemiológicamente, seguros de que el arte también salva.



En las primeras horas de hoy, cuando los noveles artistas de varias partes del mundo estarían remontando el Hacha de Holguín hasta la conocida Loma de la Cruz, fundadores de las Romerías y miembros de la Asociación, subieron junto a Lilién Aguilera, presidenta de la AHS en la provincia en composición reducida hasta la cima del emblemático sitio para declarar inaugurada esta gran fiesta del arte joven, con una exhortación a vivirlas desde casa, a partir del lema “No hay mañana sin hoy”.



Desde uno de los puntos más altos de la ciudad y cercanos a la cruz que la custodia, fue rememorado lo vivido durante pasadas ediciones y evocando a José Martí, la joven Lilién expresó que se necesitan ahora, más que nunca, templos de amor y humanidad que desaten todo lo que hay en el hombre de generoso.



Esta semana será una vez más el momento de cultivar el espíritu, precisó, de dialogar entre todos sobre la identidad de los pueblos, el sentido de la nación y el papel del intelectual en la sociedad contemporánea.



Se abordarán también los 300 años de la fundación de Holguín como pueblo y se exhibirán las obras de artistas visuales, y los poetas, convirtiendo los espacios de difusión y los hogares en música, descargas y danza, señaló.



Lilién declaró que esta edición es un símbolo de esperanza en tiempos de aunar voluntades e invitó a los romeros a compartir su obra desde las diferentes plataformas digitales y los medios de comunicación.



Cuando la grandeza de miles de hombres y mujeres en el mundo impide la muerte de sus semejantes y las distancias convocan a revisar las esencias de la humanidad, el arte es también una forma de salvar, añadió.



Transmitir mensajes por el bien común, por el presente y el futuro de la humanidad, constituye en estos momentos la labor más apremiante de la vanguardia artística joven, además de resaltar lo vital que resulta vivir la experiencia de las Romerías esta vez desde casa.



Las Romerías de Mayo, devenida festividad protagonizada por la AHS, cada año en el mes de mayo conjuga la tradición y la modernidad para de esa forma convertir a este territorio en capital del arte joven, mostrando lo más representativo de la cultura cubana e internacional.