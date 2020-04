Mientras cuela la cafetera (+Video)

Matanzas, 25 abr (ACN) La cocina de Marielena tiene una buena acústica, o al menos eso le parece a mi oído no especializado, y me debato entre acercar el celular a mi arete y dirigir la vista a la pantalla mientras Rey Montalvo comienza su recital en casa para que por Facebook lleguen sus canciones a los demás.

A las cuatro de la tarde es la cita, cada viernes de abril y mayo, porque compartir el arte en todos los tiempos es importante, me dijo el trovador-sociólogo que responsablemente se aísla en el hogar pero no calla, y empeña los datos móviles en regalar mini-conciertos.

Solicitadas por Luis, Yirmara, Alejandro y Darién, Montalvo se entiende con su guitarra, y en complicidad regala Génesis propia, El tema que pidas y La Canción del presente, mientras, la suegraMarielena cuela café y vigila el proceso, como si la cámara no estuviera, y lo reparte a la familia.

No es solo un video que enseña canciones, es un ejercicio de comunicación con el público que no siempre pide los temas más estudiados, un gesto de entrega, la manifestación de los deseos de hacer, un mensaje de tranquilidad y creatividad desde lo cotidiano no solo de un trovador sino de una familia.

Rey canta sus canciones con la misma energía que si estuviera en el portal del teatro Sauto, nueva sede de la Peña Trovadores y Punto, desde febrero último en la ciudad de Matanzas; pero en la cocina también surgen buenos momentos para las fotos, quedarían las agarraderas rojas en el fondo.

Termina el recital y no se escuchan los aplausos, estarán después en los "me gusta" de ese lenguaje de Facebook que se ha hecho más frecuente por estos días para los cubanos, seguro la pequeña

Amalia está felizmente inquieta en la cuna por escuchar a papá, y mamá Yeilén disfruta la emoción de la nena; tal vez los vecinos tan alertas como Amalia desean un tema más.

Y yo tarareo los últimos acordes mientras le doy al ícono rojo rumbo a mi cocina, allí pensaré, mientras cuela mi cafetera, qué canción voy a pedirle al trovador para escucharla uno de los viernes que vendrán.