Cimafunk y su versión del tema Lean on me, en tiempos de pandemia

La Habana, 17 abr (ACN) Una versión del aclamado tema Lean on me, del reconocido músico estadounidense Bill Withers (1938-2020), es la nueva entrega del destacado cantante y compositor cubano Erick Iglesias Rodríguez (Cimafunk) el cual llega con un mensaje de unión en tiempos de pandemia.

Cimafunk, popularmente conocido en el panorama musical contemporáneo de la mayor de las Antillas por temas como Me voy, de su álbum Terapia (2017), informó a medios digitales que la canción Lean on me -Apóyate en mí- "habla de la amistad y de esa unión que tanta falta hace en este periodo tan difícil que estamos viviendo".

El artista, quien ya había realizado covers a otras composiciones de Withers, ha destacado que esta versión constituye, además, su homenaje personal a ese grande del soul que falleciera el 30 de marzo pasado a los 81 años de edad, debido a una afección cardiaca, en la norteamericana ciudad de Los Ángeles.

La grabación del single, de acuerdo con el también productor musical natural de Pinar del Río, fue realizada en su actual residencia en el Vedado capitalino y se encuentra disponible en Internet desde su estreno este miércoles en redes sociales.

El emblemático tema del influyente músico estadounidense, autor de otros éxitos como Ain’t No Sunshine, llega ahora con el estilo funk/fusión de Cimafunk, quien a sus 30 años de edad ha colaborado ya con artistas de primer nivel dentro de la música cubana y cuenta con importantes proyectos de colaboración con figuras internacionales.

Claro ejemplo de ello fue el video de su tema Potaje (2019), que inundó la web con su contagioso ritmo, de la mano de imprescindibles exponentes de la historia musical del país como Omara Portuondo, Chucho Valdés, Pancho Amat y la Orquesta Aragón.

Lean on me fue publicada por Bill Withers en abril de 1972 como parte de su disco Still Bill, y se convirtió en su segundo single de oro al confirmar la venta de tres millones de

copias.

El artista resultó ganador, en ese propio año, del Premio Grammy a Mejor Canción de R&B por Ain't No Sunshine en la 14th Annual Grammy Awards.