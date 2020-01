Abrirá hoy Jazz Plaza 2020 con tributo a Juan Formell y Los Van Van (+Video)

La Habana, 14 ene (ACN) Un homenaje en concierto a la obra del bajista y compositor cubano Juan Formell (1942-2014) y a los 50 años de su reconocida orquesta Los Van Van, organizado por el destacado pianista Dayramir González, abrirá hoy por todo lo alto el XXXV Festival Internacional Jazz Plaza 2020, con cita en La Habana y Santiago de Cuba hasta el domingo 19 de enero.



El tributo tendrá lugar a las seis de la tarde en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba (TNC), con invitados de lujo como la Camerata Romeu, Telmary, Ivette Cepeda, Alain Pérez, Alexander Abreu, Barbarito Torres, Pedrito Calvo, Mayito Rivera, Robertón, Mandy Cantero, Teresa Yanet, Brenda Navarrete, Luna Manzanares, David Blanco y Yoruba Andabo.



La jornada, intensa en sus dos ciudades sede, acogerá otras presentaciones donde confluirán artistas cubanos y foráneos, entre ellas el recital de Afrojazz con el genial Bobby Carcassés, fundador del Jazz Plaza, e invitados, a partir de las ocho y media de la noche, en la Sala Avellaneda del propio TNC, donde actuarán también las Bandas de New Orleans: The Soul Rebels con Trombone Shorty Foundation y Cimafunk, entre otros.



La capitalina Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, reunirá en su escenario en esta fecha, a las seis de la tarde, al pianista holandés Mike del Ferro y a Jorge Reyes, además de servir de plataforma para la actuación del Reginald Policard Quartet (Haití), con Yasek Manzano, Adel González, Alejandro Falcón, Emir Santa Cruz y Héctor Quintana (Cuba).



Al Teatro América llegará igualmente, a las seis, una iniciativa que, bajo el nombre de Lo folclórico a lo sinfónico, acogerá la presentación de los Hermanos Arango y la Sinfónica del Conservatorio de Guanabacoa Guillermo Tomás, con dirección de Samira Fernández, y de los Boyeros-Band, en un recorrido por el jazz tradicional.



El programa habanero cierra hoy con el concierto de Alain Pérez, a las ocho de la noche en el Tablao del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso; y con los holandeses The Sidewinders y Natural Trío en el Jazz Café de Galerías de Paseo a las 10; mientras que el santiaguero, inicia con la cantante Zulema Iglesias, el Dúo Puro Sentimiento y Jazz de Bess, a las cinco de la tarde en el Patio La jutía conga, en la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.



Asimismo, la pianista japonesa Mine Kawakami estará junto al quinteto Vocal con Paz, a las ocho de la noche en la Sala Dolores, y David Gómez Cruz y su Grupo a las 10, en el Iris Café.



La intensa cartelera de la edición 35 del evento dedicado al género más importante del país, acogerá su ya habitual Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, que llega en esta ocasión a su entrega número 15, a partir de mañana miércoles en la Fábrica de Arte Cubano.