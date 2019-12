Seleccionan los mejores filmes exhibidos en Cuba en el año 2019

Compartir :

La Habana, 29 dic (ACN) La Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica (ACPC) dio a conocer su selección de los mejores filmes exhibidos en las salas cinematográficas del país, así como lo mejor de la producción fílmica nacional en 2019.



LOS MEJORES FILMES ESTRENADOS COMERCIALMENTE EN 2019



1) Dolor y gloria / España / 2019 / Pedro Almodóvar

2) Roma / México-EE.UU. / 2018 / Alfonso Cuarón

3) El insulto/ Líbano-Francia-Chipre-Bélgica-EE.UU. / 2017 / Ziad Doueiri

4) Cafarnaún / Líbano / 2018 / Nadine Labaki

5) Inocencia / Cuba / 2018 / Alejandro Gil / fue considerado el mejor largometraje cubano producido en 2018

6) Bohemian Rhapsody: la historia de Freddy Mercury / Bohemian Rhapsody / Reino Unido-EE.UU. / 2018 / Bryan Singer

7) Dogman / Italia-Francia / 2018 / Matteo Garrone

8) El sacrificio de un ciervo sagrado / The Killing of a Sacred Deer / Reino Unido-Irlanda / EE.UU. / 2018 / Yorgos Lanthimos

9) El ángel / Argentina-España / 2018 / Luis Ortega

10) Una mujer fantástica / Chile-España / 2017 / Sebastián Lelio

Basada en hechos reales / D'après une histoire vraie / Francia-Bélgica / 2017 / Roman Polanski

Todos lo saben / España-Francia-Italia / 2018 / Asghar Farhadi

Nota. No se consideraron en esta selección los filmes cubanos y extranjeros exhibidos en el Festival Internacional del Nuevo Cine

Latinoamericano, con vistas a ser tomados en cuenta cuando sean estrenados comercialmente.



MEJORES FILMES CUBANOS EXHIBIDOS EN 2019 (no necesariamente estrenados aún)



Mejor largometraje de ficción: Buscando a Casal, Jorge Luis Sánchez

Mejor cortometraje de ficción: Flying pigeons, Daniel Santoyo

Mejores documentales: Retrato de un artista siempre adolescente, Manuel Herrera; A media voz, Heidi Hassan y Patricia Pérez; Brouwer, el origen de la sombra, Katherine T. Gavilán y Lisandra López Fabé



LOS TRES MEJORES FILMES VISTOS EN EL 41 FESTIVAL



Bacurau / Brasil-Francia / 2019 / Kleber T. Mendoça Filho, Juliano Dornelles

Parásitos / Gisaengchung / Corea del Sur / 2019 / Bong Joon-ho

La vida invisible de Eurídice Gusmão / A vidaq invisível de Eurídice Gusmão / Brasil-Alemania / 2019 / Karim Aïnouz

Nota: Solamente estos tres filmes alcanzaron suficientes votos en una selección de cinco títulos que se le pidió a cada miembro de la ACPC.