A la vista los Premios Lucas, la fiesta del video clip cubano

La Habana, 22 nov (ACN) Los ganadores de los esperados Premios Lucas 2018, serán dados a conocer los días 22 y 23 de diciembre en las galas de premiaciones de la fiesta del video clip cubano, que tendrán lugar en el capitalino teatro Karl Marx, escenario de los grandes acontecimientos.

Como novedad este año, en el que se presentaron un total de 345 materiales, los organizadores del programa televisivo, devenido casa promotora de la creación audiovisual musical en el país, anuncian el regreso de la categoría de Mejor Actuación, así como la ampliación del apartado de Música Pop-Urbano-Tropical.

En esta edición del proyecto, fundado y dirigido por Orlando Cruzata, el jurado estuvo integrado por los periodistas y críticos Joel del Río, Michel Hernández, Yuris Nórido y Antonio Enríquez, los realizadores audiovisuales Ileana Rodríguez, Manuel Ortega, Michel Pascual y Frank Lage, la musicóloga Gretel Garlobo, la especialista en publicidad Yarmina Martínez y el músico Jorge Gómez.



Entre las 29 categorías en concurso destaca, como de costumbre, la de Video del Año, en la que compiten esta vez propuestas como Voy (Joseph Ros), de Eme Alfonso; Mi casa.cu (Alfredo Ureta), de Tony Ávila; Shorcito (Joseph Ros), de Alaín Pérez y Te espero en la eternidad (Ángel Alderete), de Beatriz Márquez.

Otro de las apartados más seguidos por el público, el de Video más Popular, pone a concursar en esta edición a artistas consagrados en el ámbito audiovisual con figuras noveles, entre ellos: Leoni Torres, con Me quedo contigo (Yeandro Tamayo); Enrique Iglesias, Descemer Bueno y el Micha, con Nos fuimos lejos (Pedro Vázquez) y Cimafunk con Me voy (Alberto Rambaudi y Majito).

Mejor Video Música Popular Bailable, Tradicional, Trova, Canción Balada, Música Pop, Pop-House-Electrónico, Rock, Pop-Rock, Hip-Hop, Fusión, Urbano, Instrumental, Mejor Making Off, Dirección de Arte, Diseño de Vestuario, Edición, Fotografía, Producción y Dirección, son el resto de las categorías en las que se medirá lo mejor de la producción de video clip de este año en Cuba.