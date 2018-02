Hoy en Santiago de Cuba, actuará por primera vez Acosta Danza

Compartir :



Santiago de Cuba, 14 feb (ACN) Un regalo especial para los santiagueros por el Día de los enamorados, será la actuación por primera vez, en el Complejo Cultural Heredia, de la ciudad de Santiago de Cuba, de la compañía Acosta Danza, dirigida por el reconocido bailarín cubano Carlos Acosta.

Hasta la sala principal del coloso cultural santiaguero llegará esa agrupación, que debutó en abril de 2016 en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, tras ser fundada en 2015 por Acosta con el propósito de ofrecer espectáculos integradores desde lo contemporáneo y lo neoclásico, sin desechar otras expresiones, épocas y estilos del arte danzario.

Tras presentar la temporada Mitos entre el nueve y el 11 de febrero últimos en La Habana, Acosta Danza emprende una gira por el oriente cubano, que comenzará en la urbe santiaguera y continuará en Bayamo, provincia de Granma el viernes 16, así como en las ciudades de Holguín, el domingo 18 y de Camagüey, el miércoles 21.

Las obras Fauno y Mermaid, del belga Sidi Larbi Cherkaoui; Rooster, coreografía del británico Christopher Bruce, con música de la banda The Rolling Stones; El salto de Nijinsky, de la catalana María Rovira y Twelve, pieza del español Jorge Crecis que mereció el Premio Villanueva 2017, integran el repertorio que la compañía ofrecerá.

Valor agregado del espectáculo será la intervención de Acosta, quien una vez más bailará con el virtuosismo que imprime a sus presentaciones, no solo con impecables giros y acabados de saltos, sino también con ese gesto escénico y ese derroche de sentimientos a los cuales el espectador no queda indiferente, aunque no sea gran conocedor de la danza.

Elogiada por la crítica internacional, entre ella la londinense, el conjunto Acosta Danza es reflejo de la versatilidad y simbiosis estilística de su director fundador, quien tras graduarse en 1991 de la Escuela Cubana de Ballet, ha integrado prestigiosas compañías como English National Ballet, American Ballet Theatre y Royal Ballet de Londres.

Nacido el dos de junio de 1973 en La Habana en cuna humilde, Acosta, Premio Nacional de Danza 2011, ha cautivado en el mundo a públicos diversos y ha sido alabado por numerosos críticos especializados, por lo cual es considerado la figura cubana más internacional de la danza, después de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso.

