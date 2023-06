Isla Verde sensibiliza a favor del planeta (+Fotos y Video)

Nueva Gerona, 3 jun (ACN) Isla Verde, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, presidido por el reconocido actor y cineasta cubano Jorge Perugorría, es el necesario espacio que en Cuba sensibiliza a la acción a favor del planeta.

Con el propósito de visibilizar, dialogar y actuar, del 31 de mayo al 5 de junio, Isla de la Juventud acoge esta cita fundacional, que al no ser competitiva, promueve obras audiovisuales de elevado valor estético y en defensa de la naturaleza, aportadas por la Fundación Good Planet, Cinema Planeta y la asociación internacional Green Film Network.

En la jornada de este viernes, Mirta Ibarra –guionista, dramaturga y actriz cubana de teatro, cine y televisión– presentó en el cine Caribe de Nueva Gerona Dans la nature (En la naturaleza) y Eating Our Way To Extinction (Comiendo nuestro camino a la extinción), ambas producciones de 2021, premiadas recientemente por la Green Film Network, que aúna a 35 festivales de 32 países.

El cortometraje suizo En la naturaleza, del director Marcel Barelli, sustenta que la homosexualidad no es exclusiva de los humanos, en tanto, Comiendo nuestro camino a la extinción, de los hermanos británicos Otto y Ludo Brockway, alerta sobre la insostenible crianza de ganado para carne y en consecuencia el colapso ecológico que eso acarrearía.

Por su parte, Eleonora Insunza –de la aludida asociación internacional– disertó sobre El mar incendiado y Nahui Ollin, sol de movimiento (entre cuyos realizadores figura), obras que desde una perspectiva crítica y científica hablan sobre el dramatismo que entraña el cambio climático para residentes en comunidades vulnerables y su capacidad de resiliencia como respuesta.

Entre la decena de películas que se expone, gracias a Green Film Network y la Fundación Good Planet, organizaciones que han cooperado en el nacimiento de Isla Verde, figuró además este viernes Había una vez un bosque, documental de exquisita factura, una oda a la floresta tropical (específicamente del parque del Manu en Perú y la cuenca del río Congo en Gabón) frente a la angustia que supone la depredación ocasionada por los seres humanos.

La película documental sirvió para desestimar en el auditorio –integrado por estudiantes y profesores de la Escuela Pedagógica Martha Machado y del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas América Labadí – la visión antropocéntrica del medio ambiente y justipreciar la relación armónica y equilibrada de las personas con la naturaleza.

Con una fiesta infantil, dedicada a la recogida de materias primas, se iniciará el cuarto día de Isla Verde, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, primero de su tipo en el Caribe, con sede permanente en el municipio especial cubano de Isla de la Juventud.