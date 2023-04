Celebrará hoy Museo Nacional de Bellas Artes su aniversario 110

La Habana, 28 abr (ACN) El Museo Nacional de Bellas Artes arriba hoy a su aniversario 110 de creado y lo celebrará con un extenso programa cultural previsto para la participación de los diferentes sectores etarios.

Desde las 9:00 a.m. se mantendrán las puertas abiertas para todo el público con una cartelera que incluirá recorridos guiados en los edificios de artes Cubano y Universal en los horarios de 10:00 a.m., 11:00 a.m, 2:00 p.m. y 4:00 p.m., precisó Tania Rojas Díaz, encargada de Relaciones Públicas de esa institución.

Señaló que la presentación del catálogo de la muestra “La posibilidad infinita. Pensar en la nación”, que formó parte de las acciones del sitio durante la XIII Bienal de La Habana, tendrá lugar en el teatro del Edificio de Arte Cubano a las 4:00 p.m., a cargo de Jorge Fernández, director de la entidad.

Rojas Díaz indicó que al cierre de la jornada se realizará un concierto del cantautor cubano Tony Ávila en el patio del museo a las 8:oo p.m.

Diversas actividades se han realizado desde que inició el año en conmemoración del aniversario 110, entre las que resaltan talleres con el adulto mayor y niños, destacó.

Como parte de la celebración, este sábado 29 de abril el trovador Abel Geronés ofrecerá un concierto.

El Museo Nacional de Bellas Artes se inauguró el 28 de abril de 1913 y su patrimonio artístico se considera como uno de los más importantes de América Latina y el Caribe.