Lamenta Díaz-Canel muerte del actor Harry Belafonte

La Habana, 25 abr (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó hoy el fallecimiento a los 96 años de Harry Belafonte, cantante, compositor, actor, amigo del Comandante Fidel Castro y de Cuba.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario destacó la labor del activista estadounidense en defensa de la justicia como un auténtico revolucionario.

En homenaje a Belafonte, Díaz-Canel llamó a entonar la canción We are the world, tema que trata de la lucha contra la hambruna, de quien fuera uno de los promotores e ideólogo.

Lea aquí: Fallece el cantante, actor y amigo de Cuba Harry Belafonte

Según reseñó este martes Cubadebate, Belafonte al principio de su carrera llegó a ser conocido como el Rey del Calypso, y fue la primera persona de raza negra a la que se permitió actuar en muchos locales nocturnos de lujo.

Un amigo entrañable de #Fidel y de #Cuba ha muerto: #HarryBelafonte, gran artista y activista estadounidense que defendió la justicia como un auténtico revolucionario. Entonemos "We are The world", himno contra el hambre que fue idea suya, para celebrar su valiosa vida. pic.twitter.com/6tgci3UX2X — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 25, 2023

También, logró avances raciales en el cine en una época en la que la segregación imperaba en gran parte de Estados Unidos.

Comprometido con la causa en contra de la discriminación racial, compartió con Martin Luther King Jr., su amigo personal, la lucha por los derechos civiles en el país norteño a principios de los años 60 del pasado siglo

Viajó por el mundo como embajador de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 1987, y más tarde creó una fundación contra el sida. En 2014 recibió un Oscar por su labor humanitaria.

El 23 de julio de 2020, Estado cubano otorgó a Harry Belafonte la medalla de la Amistad, como reconocimiento a su trayectoria de solidaridad con la isla y su respeto y admiración por el proceso revolucionario.