Llegará "Matria", de Gabriel Dávalos, a las calles de Las Tunas (+Fotos)

Las Tunas, 28 mar (ACN) Tras un notable impacto en plataformas digitales, cautivadoras y representativas fotos de calles y campos de la provincia de Las Tunas llegarán a espacios públicos de esta ciudad oriental como parte de la serie "Matria", del fotógrafo y periodista cubano Gabriel Dávalos.

El autor lo confirmó en exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias a propósito de su visita al llamado Balcón del Oriente para organizar, con el equipo de trabajo del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la muestra fotográfica obtenida como fruto creativo junto al proyecto Danza Alternativa Garabato, de Las Tunas.

Fue una sorpresa llegar a la ciudad y encontrar estos talentosísimos bailarines que se entregaron desde el comienzo, se atrevieron; recorrimos las calles e hicimos un grupo de fotos que ya han empezado a circular en las redes sociales y han tenido una gran acogida y repercusión, dijo el artista visual.

Dávalos significó que será muy bonito poder materializar, en breve tiempo, la exposición fotográfica con gigantografías que muestran la ciudad con la danza como principal protagonista, donde los bailarines cuentan historias cotidianas, y eso es lo que hace provechosa esta breve visita a Las Tunas.

Las fotos, tomadas en céntricas calles pero también en parajes naturales, recogen la esencia de este territorio oriental, al mostrar edificios icónicos como el Museo Provincial Vicente García, un cañaveral, el Lago Azul del norteño municipio de Manatí, o el ajetreo de una arteria principal.

Son capturas que hacen que esta ciudad, a veces pensada o sentida como un lugar de tránsito, se levante y cobre vida con un nivel de fuerza tremendo por encima de las demás, subrayó el creador.

Me siento muy realizado con las fotografias obtenidas -agregó-, no solo porque yo sea el padre de estas imágenes, sino porque basta ver los mensajes de la gente y cómo conectan con los sentimientos de cada imagen desde donde quiera que estén, tuneros o no, dentro o fuera del país.

Además, dijo, queremos que estas fotos formen parte del primer libro que voy a hacer con fotografias de toda Cuba, pues hasta la fecha solo había incluido ciudades como La Habana y Santa Clara, pero esta vez estará representada toda la nación y por supuesto, Las Tunas no podrá faltar.