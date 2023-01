Falleció Rolando Estévez Jordán, poeta y gran artista del libro

Matanzas, 18 ene (ACN) Rolando Estévez Jordán falleció el martes reciente, a los 69 años de edad, la noticia conmueve desde esta urbe en la que en octubre último aseguró a la Agencia Cubana de Noticias: Yo en primer lugar soy un poeta, pero me encanta que me digan “es un artista del libro”.

El prestigioso escritor y creador visual, Premio Nacional de Diseño del Libro, fundador de las editoriales Vigía y El Fortín, distinguidas por la elaboración de ejemplares manufacturados, combatió durante los últimos meses contra una penosa enfermedad que arrebata a Cuba su presencia física, pero no su amplio y potente legado cultural.

Efrahim Pérez, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas, calificó a Estévez como gran poeta, cultor del pueblo, promotor del amor y el respeto al arte y la cultura cubana y universal, fundador de obras perdurables en las memorias y en las calles.

Informó Pérez que familiares, amigos, colegas y admiradores podrán rendir tributo al prominente artista en la funeraria local de la urbe de ríos y puentes, este miércoles, hasta la 2:00 de la tarde.

Vale evocar a Rolando Estévez con sus propias frases, ofrecidas durante inauguración de la muestra especial de originales múltiples que acogió la casa social de los artesanos artistas de Matanzas en octubre último: Creo que somos los poetas de alguna manera beneficiados del destino, tener el don de la palabra es maravilloso.

Soy un artista visual que se ha desarrollado en el performance, la instalación, el dibujo, el teatro, pero me encanta que me digan es un artista del libro porque es algo que hace muy poca gente en el mundo, añadió.

El artista del libro no abunda, y me gusta esa confrontación entre el texto y la imagen, entre la imagen y la palabra –argumentó-, el libro arte es difícil, lleva un mecanismo intelectual, cualquiera no lo puede hacer, he encaminado a muchos en mis cursos hacia la pintura, la artesanía, pero hacia el libro muy pocos.

Quien se aproxime a la obra de Rolando Estévez comprenderá que honró sus palabras: Trabajar es una de las cosas más nobles que tiene el hombre, dejar huella de los días venturosos de la vida, que pasan y a veces no te das cuenta, por eso es importante dejar firma, constancia, porque a eso venimos.