Los mejores filmes exhibidos en Cuba en 2022 (+Fotos y Video)

La Habana, 29 dic (ACN) Selección de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica (ACPC) de los mejores filmes exhibidos en Cuba en el año 2022.

Los mejores filmes de ficción estrenados en salas de cine durante 2022

1) El poder del perro / The Power of the Dog / Australia / 2021 / Jane Campion

2) Otra ronda / Druk / Dinamarca-Suecia-Países Bajos / 2020 / Thomas Vinterberg

3) Belfast / Reino Unido / 2021 / Kenneth Branagh

4) Drive my car / Dorai mai ka / Japón / 2021 / Ryusuke Hamaguchi

5) Un héroe / Ghahreman / Irán-Francia / 2021 / Asghar Farhadi

6) Westside Story / EE:UU: / 2021 / Steven Spielberg

7) La tragedia de Macbeth / The Tragedy of Macbeth / EE.UU. / 2021 / Joel Coen

8) Blonde / EE.UU. / 2022 / Andrew Dominik

9) Memoria / Costa Brava, Lebanon / Colombia-Tailandia-Reino Unido-México-Francia-Alemania-Qatar / 2021 / Apichatpong Weerasethakul

10) El callejón de las almas perdidas / Nightmare Alley / EE.UU: / 2021 / Guillermo del Toro

Los mejores documentales estrenados en salas de cine durante 2022

Lo que me enseñó el pulpo / My Octopus Teacher / Sudáfrica / 2020 / Pippa Ehrlich, James Reed

La naranja prohibida / España / 2021 / Pedro González Bermúdez

La vida que queda atrás / Cuba / 2021 / Manuel Pérez Paredes

El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas / The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes / EE.UU. / 2022 / Emma Cooper

Los mejores animados estrenados en salas de cine durante 2022

Encanto / EE.UU. / 2021 / Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Soul / EE.UU. / 2020 / Pete Docter, Kemp Powers

La gallina turuleca / España-Argentina / 2020 / Eduardo Gondell, Víctor Monigote )

Ernest y Celestine. Cuentos de invierno / Ernest et Célestine en hiver / Francia / 2017 / Julien Chheng, Jean--Christophe Roger

I lost my body / J´ai perdu mon corps / Francia / 2019 / Jérémy Clapin

Nota. No se consideraron en esta selección los filmes cubanos y extranjeros exhibidos en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con vistas a ser tomados en cuenta cuando sean estrenados comercialmente.

Mejores filmes cubanos exhibidos en 2022 (no necesariamente estrenados aún)

Mejor largometraje cubano de ficción: El mundo de Nelsito (Fernando Pérez)

Mejor cortometraje de ficción: La novicia jardinera (Arturo Sotto)

Mejor documental: Landrián (Ernesto Daranas) (11 votos), menciones para Abisal (Alejandro Alonso), Mafifa (Daniela Muñoz Barroso), La vida que queda atrás (Manuel Pérez Paredes)

Mejor dibujo animado: La súper (Ernesto Piña)

