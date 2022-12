Realizan primera gala de Premios Lucas 2022 (+Fotos)

La Habana, 18 dic (ACN) El capitalino teatro Lázaro Peña acogió este sábado la primera gala de premiaciones de Lucas, para galardonar a los mejores videos clips del año 2022.

La obra Ana la campana, tema de la cantautora Liuba María Hevia y bajo la dirección de Adanoe Lima y Yemeli Cruz, se alzó con el premio en las categorías de Música para niños y Animación.

En el caso del Mejor making of , el reconocimiento recayó en el realizador Rey Reyes, por el video de La fiesta del amor, de Alain Pérez, mientras que Eduardo Aguilera fue reconocido en el apartado de Video hecho en estudio por Bonito todo, de Eduardo Sandoval, trombonista que actualmente emprende su carrera como cantante.

La joven artista Gretcheem Grey obtuvo la estatuilla de Lucas en la categoría de Balada y bachata con el audiovisual Limbo, material de su autoría junto a Rowa.

El video Entaconá, de la intérprete Malaka, resultó premiado en tres especialidades: Mejor edición, a cargo de Ignacio Cabrera; Hip hop y Ópera prima, esta última correspondiente a su director David Cruz, quien se estrenó en la realización de clips musicales.

Rico pilón, obra de Yeandro Tamayo y protagonizado por Pachito Alonso, Christian y Rey, y José Luis Arango, ganó el lauro al Mejor video de música tradicional y/o folclórica.

El director Rudel Reyes recibió el Lucas en la sección de Música pop por Agua, de Moneda Dura, y con Feudalismo moderno, de David Blanco el realizador Felo se alzó con el mejor audiovisual de Rock.

Los Efectos visuales tuvieron en Daniel Alemán y Daniel Rey a sus representantes más destacados este año, quienes se encargaron de la especialidad en Silencio, interpretado por Luna Manzanares y Omara Portuondo.

Joseph Ros conquistó el premio en Música instrumental y/o vocal con Voyager, del músico Iván Melón, y Amén Perrugorría lo consiguió en Música alternativa con Como una película, de la agrupación Nube Roja.

En la mejor producción se desempeñaron Ernesto Ibarzábal y Laura Herrera para el clip María Caracoles, bajo la tutela de Alejandro Pérez e interpretado por Gabi Herrera.

De los 10 videos que integraban los nominados en el apartado de los más populares, este sábado también se realizó la preselección de cinco de ellos que son: Que se va, de Paulo FG, con dirección de Alejandro Pérez; La moto, de Divan y Wow Popy, de Charles Cabrera; Santa, de One Life, por el realizador Leomar González; Todo está OK, de Fixty Ordara y Ja Rulay, de Charles Cabrera, y No vas, de Wow Popy junto a Los 4, a cargo de Felo.

A través de mensajes de texto, las páginas web de Lucas y de Pista Cubana, así como por el canal en Telegram del Centro de Investigaciones Sociales de la Radio y la Televisión cubanas, el público podrá ejercer su votación por el audiovisual de su preferencia en esa categoría.

Finalmente, se entregó el Premio Lucas honorífico a la radio cubana, medio de comunicación que conmemora su centenario en el presente año.

Durante este primer espectáculo, que celebró el primer cuarto de siglo del Proyecto Lucas, subieron a escena agrupaciones como Havana D' Primera, la Orquesta Faílde junto a la Compañía Verdarte y Wil Campa y la Gran Unión.

Participaron, además, Isis Flores, Gretcheem Grey, Alex Duvall, Golpe Seko, Malaka, Ron con Cola, Divan y Wow Popy.

En la segunda gala que se desarrollará este domingo en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba, se entregarán los galardones a los mejores videos clips de 2022 en las categorías de Música popular bailable, Trova, Canción, Música urbana, Fusión, Artista novel, Fotografía, Video más popular y Video del año, entre otras.