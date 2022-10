En Villa Clara se hará “Luz”

Santa Clara, 18 oct (ACN) Como parte de las actividades por el día de la Cultura Nacional, llegará a Villa Clara el espectáculo “Luz”, bajo la dirección de Osvaldo Doimeadiós e inspirado en la obra del poeta de origen santaclareño Sigfredo Ariel.

Esta segunda obra de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla completará su función número 60 en la central provincia, luego de presentarse hoy en el municipio de Camajuaní, y los días 19 y 20 en el teatro La Caridad de la ciudad capital.

Eberto García Abreu, asesor teatral, declaró en conferencia de prensa que se trata de un espacio donde confluyen diferentes manifestaciones del arte (música, danza, teatro, literatura…), de ahí su gran riqueza y valor.

Agregó que, por primera vez, esta ofrenda al público, al país y a la vida que es “Luz”, se presenta fuera de La Habana y resulta un privilegio tremendo poder hacerlo en Villa Clara.

Según Doimeadiós, se trata de una puesta, surgida en medio de la pandemia de Covid-19 e inaugurada el 16 de diciembre del 2021, que responde a la necesidad de sensorialidad y la búsqueda del otro, “luego de que se fracturara la vida tal y como la concebíamos”.

Para algunos “Luz” es como una mesa bufet que tiene para todos los gustos y para que se sirva a conveniencia, resulta una experiencia nueva, que en algún momento costó trabajo entender, y se reinventa cada día, comentó Daya Aceituno, directora de la Banda de Música de Rancho Boyeros, parte del elenco artístico.

Explicó, además, que los fragmentos de poemas de Sigfredo se enlazan perfectamente con la letra de los boleros escogidos como hilo conductor de la puesta, lo que obedece plenamente a la esencia de un espectáculo que no busca contar una historia en específico, sino que se trata de sentir y vivir.

Para la actriz Daliana González, “Luz” es de esas cosas de la vida que no tienen explicación y que no hace falta entender, porque se completa en el sentimiento propio; mientras que, para Carlos, uno de los más nuevos actores del elenco, resulta un espectáculo tan sincero que, si no se le entrega la misma sinceridad, pierde todo el sentido.

“Luz” -merecedora del premio Villanueva de la Critica 2021- deviene la segunda obra de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla, un proyecto que nació oficialmente en el 2020 y que tiene su sede en las proximidades de los Almacenes de San José del Puerto de La Habana.