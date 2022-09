Desde un centro de evacuación, voces de agradecimiento (+Fotos)

Pinar del Río, 26 sep (ACN) Llegaron a la escuela Pedro Téllez, del municipio de Pinar del Río, con el estrés que supone dejar atrás su casa y pertenencias ante el paso del huracán Ian, porque salvar sus vidas es lo primero; pero los evacuados agradecen que velen por su bienestar.

Es el caso de la anciana Dominga Rodríguez Iglesias, vecina del reparto Ceferino Fernández, de la ciudad capital, quien llegó a esa institución devenida centro de evacuación pues su morada presentaba vulnerabilidades.

Asmática crónica, se siente contenta de estar acompañada en momentos de tanta tensión, debido a los posibles efectos del huracán Ian, ahora de categoría 2 en la escala de Saffir- Simpson y que puede aumentar su intensidad antes de tocar tierra en un punto de la geografía vueltabajera.

Aquí me he sentido en familia, todos se preocupan por mí, desde el personal de salud, los que trabajan en la escuela y los propios evacuados, aseveró a la prensa.

Esta es la solidaridad que caracteriza a los cubanos, dijo quien constituye una de las más de 50 personas que permanecerá allí el tiempo necesario, entre ellos, 19 niños.

Por su parte, María Virginia Madera Cruz, residente en las cercanías del arroyo Galeano, aseguró que cada vez que ocurren intensas lluvias o ciclones tropicales se inunda su comunidad, y por tanto, ella es trasladada hacia un lugar seguro.

Fue el caso de las intensas lluvias del mes de junio, ocasión en la que el agua llegó a su casa y se le “mojó todo”.

Estoy resguardada de todo peligro y cualquier cosa que pueda suceder. Vivo con mis dos hijas, mi mamá y un niño de seis años y todos están aquí conmigo, seguros ante la amenaza de Ian, puntualizó.

Desde que llegué al centro los médicos me hicieron el censo, nos asignaron las camas y estoy muy bien- acotó-. Constantemente me preguntan cómo me siento y eso me tranquiliza, el saberme atendida.

Hasta el momento, unas 38 mil 219 personas se han evacuado en la provincia, de las cuales 35 mil 276 lo han hecho en viviendas de familiares y amigos, de acuerdo con Niurka Rodríguez, vicegobernadora de Vueltabajo.

Porque ante cualquier fenómeno hidrometeorológico la premisa es salvar vidas, de ahí la atención a las familias con riesgos en sus viviendas.