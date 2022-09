Cuba vota hoy por derechos y garantías de las familias

La Habana, 25 sep (ACN) Un verdadero ejercicio de participación ciudadana y de democracia resulta el referendo popular que tiene lugar hoy en Cuba, y al que en apenas dos horas se habían sumado un millón 400 mil 65 electores, el 16,31 por ciento del padrón electoral previsto.

Tomás Amarán Díaz, vicepresidente del Consejo Electoral Nacional (CEN), informó que hasta las 9:00 am no se reportaban incidencias significativas en el proceso, y se apreciaba organización, disciplina y entusiasmo por el pueblo y las autoridades involucradas.

Puntualizó que en el municipio de Guáimaro, en la provincia de Camagüey, cuatro circunscripciones no tuvieron la información a tiempo, y sus resultados se tendrán en cuenta en el parte siguiente.

Entre quienes a esta hora ya ejercieron su derecho al voto destaca el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien llegó acompañado por familiares al colegio electoral número dos, de la circunscripción 60, ubicado en el reparto Siboney, del capitalino municipio de Playa, donde conversó con varios electores.

En el caso de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tras acudir al colegio electoral número tres de la circunscripción 57, del capitalino municipio de Playa, ofreció declaraciones a la prensa sobre la jornada de este domingo y los beneficios de contar con una norma como esta.

El proceso de construcción del Código de las Familias, los debates que se han generado, la manera en que las personas se han detenido a pensar en temas que no eran de su interés, nos ha hecho crecer como sociedad, expresó el mandatario.

“Creo que lo que más ha aportado esto, independientemente de si se vota sí o no, es que todos fuimos menos egoístas, miramos más hacia las familias, hacia la sociedad, aprendimos más de cuales eran nuestras realidades familiares y sociales”, afirmó.

A decir del Jefe de Estado, la expectativa no es que va a haber una votación unánime, pero creo que va a haber una votación mayoritaria a favor.

Hay quienes, por fe, por credo, no han comprendido que esta norma no niega el tipo de familia que ellos defienden, sino que da garantías para esas y otros tipos de familias.

Además, dijo, hay una plataforma que es parte de la estrategia de demonización de la Revolución cubana; personas que adoptan una posición de odio hacia el Código porque consideran que si es un texto dentro de la Revolución, por la Revolución, en una sociedad en Revolución, entonces no debe valer.

Por su parte, Aylín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), opinó que el Código de las Familias constituye una normativa donde está el futuro de muchas familias y de personas que han estado esperando para que sus derechos sean reconocidos.

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio número 3 de la circunscripción 51 en el capitalino municipio Playa, refirió que se trata de una norma jurídica que es resultado de la construcción, donde los jóvenes jugaron un rol importante durante las consultas populares en todas las universidades, los institutos preuniversitarios y politécnicos, cuyos estudiantes ejercen este domingo su derecho al voto por vez primera.

Destacó que en esa ley se define el futuro de la niñez y la juventud cubanas y sobre cómo ellos, con el devenir del tiempo, podrán diseñar sus propias familias y con el cual todos se sentirán amparados.

Añadió que el Código propiciará la crianza respetuosa de los más pequeños hacia los adultos mayores que son quienes ofrecen ayuda en el cuidado de los mismos.

A esta hora ya han acudido a las urnas los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba;

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular,; y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); así como ministros de diferentes carteras.