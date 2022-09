"El Código de las Familias nos ha hecho crecer como sociedad" (+Fotos y Video)

La Habana, 5 sep (ACN) El proceso de construcción del Código de las Familias, los debates que se han generado, la manera en que las personas se han detenido a pensar en temas que no eran de su interés, nos ha hecho crecer como sociedad, expresó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tras ejercer su derecho al voto.



“Creo que lo que más ha aportado esto, independientemente de si se vota sí o no, es que todos fuimos menos egoístas, miramos más hacia las familias, hacia la sociedad, aprendimos más de cuales eran nuestras realidades familiares y sociales”, afirmó el mandatario.



Díaz-Canel, quien acudió bien temprano en la mañana al colegio electoral número tres de la circunscripción 57, del capitalino municipio de Playa, acompañado de su esposa Lis Cuesta, comentó a la prensa que hoy será una jornada intensa a la cual se llega como resultado de un proceso que tuvo que ver con la construcción de una norma justa, necesaria, actualizada, moderna, y que da derechos y garantías a todas las personas, a todas las diversidades de familias, y de credos.





Este es un texto que partió de la necesidad social, explicó, pues se ha estado reconociendo en los últimos años que la sociedad se ha vuelto más heterogénea, cambiaron las familias cubanas.



Había deudas con el tratamiento a determinados temas de herencia, de afectos, que se habían omitido y que era justo que se tomaran en cuenta en momentos como este, sentenció.

El Presidente destacó que se partió de los estudios de caso en tribunales, de situaciones cotidianas en diferentes tipos de familias, de hechos que se han producido en determinados momentos y de las vivencias de las personas.



La expectativa no es que va a haber una votación unánime, pero creo que va a haber una votación mayoritaria a favor, valoró Díaz-Canel.





A su juicio el Código recoge temas que no toda la población comprende, además de que persisten en algunos ciudadanos un criterio de patriarcado en la de concepción de la familia, y no siempre existe compresión de la diversidad.



Hay quienes, por fe, por credo, no han comprendido que esta norma no niega el tipo de familia que ellos defienden, sino que da garantías para esas y otros tipos de familias.



Además, dijo, hay una plataforma que es parte de la estrategia de demonización de la Revolución cubana; personas que adoptan una posición de odio hacia el Código porque consideran que si es un texto dentro de la Revolución, por la Revolución, en una sociedad en Revolución, entonces no debe valer.





Ya las otras expresiones tienen que ver con la comprensión más o menos amplia que tengan las personas, sus propias condiciones personales, pero en sentido general creo que la mayor parte de la población va a hacerlo, valoró.



Comentó que fue una posición de valentía convocar a un referendo en las condiciones que vive el país, una situación difícil en lo económico, en lo social, de desabastecimiento, de apagones, de carencias, debido en gran medida el efecto de las medidas adoptadas por el ex mandatario norteamericano Donald Trump y que han sido mantenidas por la actual administración de los Estados Unidos.



Ahora han hecho el anuncio de algunas medidas que yo considero van por el camino correcto, pero que todavía son muy limitadas para ayudar a avanzar en otro sentido, aseveró.



Por la profundidad que tiene el Código, por la diversidad de temas, ha sido sometido a dos procesos de participación -consulta y referendo-, lo cual es novedoso en leyes de este tipoy que dice que el país va al camino de seguir ampliando su ejercicio democrático, participativo, dentro de la construcción socialista, y que cada vez se llegan a las normas jurídicas con más participación, con más criterios de la población, añadió Díaz-Canel.

También precisó la necesidad de acostumbrarse a que en temas tan complejos, donde existe diversidad de criterios, en medio de una situación complicada, puedan haber personas que tengan un voto de castigo, que no tengan nada en contra del Código, sin embargo adopten dicha posición porque tienen un disgusto, lo cual también es legítimo.



En este sentido, el Jefe de Estado sentenció que acude a la conciencia con que todos tienen que ver lo que se está haciendo.



Según el Presidente cubano no se puede esperar a resolver los problemas económicos para después construir una norma como esta, porque si se aprueba, llevaría un esfuerzo tremendo para apoyar todo lo que reconoce en materia de garantías y derechos.

Creo mucho en la participación, en la sabiduría del pueblo, hemos trabajado con transparencia y con lealtad; había un mandato constitucional y lo hemos cumplido; Cuba creció, afirmó.



El Código hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que asumirlo con el corazón, poniéndose siempre en el lugar de los otros, de personas que han estado en situaciones complejas que hoy se reconocen, indicó Díaz-Canel.



Desde las 7:00 am de hoy abrieron en el país 24 mil 860 colegios electorales y se estima acudan a las urnas más de ocho millones de cubanos.